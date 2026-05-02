قازاقستان ارتىستىك جۇزۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە تاعى ءۇش مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سيان قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ارتىستىك جۇزۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە قازاقستان قۇراماسى تاعى ءۇش مەدال جەڭىپ الدى.
تۋرنيردىڭ ەكى دۇركىن جۇلدەگەرى اتانعان ۆيكتور درۋزين ەركىن باعدارلامادا ءۇشىنشى ناتيجە كورسەتىپ، قولا مەدال يەلەندى. وسىلايشا، سپورتشى جارىستاعى ەكىنشى جۇلدەسىنە قول جەتكىزدى. بۇعان دەيىن ول تەحنيكالىق باعدارلامادا دا قولا العان ەدى.
الديار رامازانوۆ پەن ياسمينا يسلاموۆا تەحنيكالىق باعدارلامادا كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى. قازاقستاندىق جۇپ جارىستى ەكىنشى ورىنمەن اياقتادى.
وسى باعدارلامادا ايعانىم سايم مەن ارتۋر مايدانوۆ قولا مەدال جەڭىپ الدى.
وسىلايشا، قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا قازىر ءتورت مەدال بار. الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭى 3-مامىردا اياقتالادى.