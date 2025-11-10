قازاقساندىق اۆتوكوماندا الەمدىك تۋرنيردىڭ باس جۇلدەسىن ەنشىلەدى
استانا. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميسانو حالىقارالىق اۆتودرومىندا ءوتىپ جاتقان Lamborghini Super Trofeo سەرياسى قورىتىندى تۋرنيرى مارەسىنە جەتتى.
الەمدىك فينالدىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە 38 كوماندا جارىس جولىنا شىقتى. Artline Kazakhstan اۆتوسپورت كومانداسى شاباندوزدارى شوتا ابحازاۆا مەن ەگور ورۋدجيەۆ Pro-Am ساناتىندا ونەر كورسەتىپ، مارە سىزىعىن ەكىنشى بولىپ كەستى.
الەمدىك فينالدىڭ ەكى كەزەڭىنىڭ قورتىندىسى بويىنشا قازاقستاندىق كوماندا 27 ۇپاي ەنشىلەپ، قورىتىندى ءتۋرنيردىڭ باس جۇلدەسىن ەنشىلەدى.
Lamborghini Super Trofeo - Lamborghini Squadra Corse ۇيىمداستىرعان حالىقارالىق اۆتوجارىس سەرياسى. ەۋروپا، ازيا جانە سولتۇستىك امەريكا قۇرلىعىنداعى تۋرنيردە شاباندوزدار 6 كەزەڭدە 2 جارىس الاڭىندا (50 مينۋت) سىنعا ءتۇسىپ، فينالدىق كەزەڭدى ءوزارا ساراپقا سالادى.
سونىمەن قاتار بۇل اۆتوجارىستا Huracán Super Trofeo Evo مودەلدىك كولىكتەرى قولدانىلادى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، Artline Kazakhstan اۆتوسپورت كومانداسى الەمدىك فينالدىڭ العاشقى كەزەڭىندە توپ جارىپ، تاريحي جەتىستىككە قول جەتكىزدى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى