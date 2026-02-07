قازاق سپورتشىسى قىتاي اتىنان ميلان وليمپياداسىنا قاتىسادى
ميلان. KAZINFORM - قىتايدا تۋىپ-وسكەن ۇلتى قازاق سپورتشى اقنار اداق يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا باق سىنايدى.
قانداسىمىز ميلان وليمپياداسىندا ايەلدەر اراسىندا كوماندالىق كونكيمەن جۇگىرۋ جارىسىندا ونەر كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، كونكيشى اقنار اداق — شىنجاڭ ولكەسى، قۇتىبي اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن.
بىرنەشە مارتە قىتاي چەمپيونى، قىسقى ازيا ويىندارىنىڭ جانە باسقا حالقارىلق جارىستاردىڭ جەڭىمپازى. سونىمەن قاتار، ول بەيجىڭدەگى XXIV قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا قىتاي قۇراماسى ساپىندا ونەر كورسەتكەن.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، اقنار اداق حاتينوحە قالاسىندا (جاپونيا) وتكەن ءتورت قۇرلىق چەمپيوناتىندا التىن مەدال جەڭىپ الدى.
قازاق قىزى حاربين قىسقى ازيا ويىندارىندا كونكيمەن جۇگىرۋدەن كوماندالىق ءىز قۋۋ جارىسىندا التىن مەدال ەنشىلەگەن ەدى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى