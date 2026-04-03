قازاق قۇرىلىس جانە ساۋلەت عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنان 900 ميلليون ءوندىرىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى «قازاق قۇرىلىس جانە ساۋلەت عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ا ق قىزمەتىندە قارجىلىق بۇزۋشىلىقتار انىقتاعانىن حابارلادى.
پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، پاسپورتيزاتسيالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ بارىسىندا مەملەكەتكە قارجىلاي زالال كەلتىرىلگەن. قۇقىق قورعاۋ ورگانى تالابى بويىنشا سوت تارتىبىمەن مەملەكەت كىرىسىنە 894177000 تەڭگە مولشەرىندە بەرەشەك، سونداي-اق 26825310 تەڭگە كولەمىندە مەملەكەتتىك باج ءوندىرىلدى.
- الماتى قالاسىنىڭ ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ قاۋلىسىمەن ءبىرىنشى ساتىداعى سوت شەشىمى وزگەرىسسىز قالدىرىلىپ، زاڭدى كۇشىنە ەندى. اتالعان باعىتتاعى جۇمىس جالعاسۋدا جانە پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ باقىلاۋىندا، - دەپ حابارلادى الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى.
