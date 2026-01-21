قازاق پەن قىرعىز حالقىنا ءتىل تيگىزگەن ەكاتەرينا بيۆولدىڭ سوتى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قازاق پەن قىرعىز حالقىنا ءتىل تيگىزدى دەپ ايىپتالعان ەكاتەرينا بيۆول سوت الدىندا جاۋاپ بەرەدى.
سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىنىڭ لەنين اۋداندىق سوتىندا 29-قاڭتار كۇنى ەكاتەرينا بيۆولعا قاتىستى اكىمشىلىك ءىستىڭ سوت تالقىلاۋى باستالادى. ول Telegram جەلىسىندە جاريالاعان مالىمدەمەلەرى ارقىلى ۇلتارالىق ارازدىقتى اشىق تۇردە قوزدىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن. بۇل تۋرالى ۆەچەرني بيشكەك باسىلىمى حابارلادى.
ىسكە 2025-جىلدىڭ قازان ايىندا Telegram-ارنادا جاريالانعان بەينەجازبا سەبەپ بولعان. اتالعان ماتەريالدى رەسەي ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەكسترەميزمگە قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تەكسەرۋگە العان.
ساراپتامالىق قورىتىندىعا سايكەس، ۆيدەودا قازاق جانە قىرعىز ۇلتىنىڭ ار-نامىسىنا تيەتىن، قادىر-قاسيەتىن كەمسىتەتىن سوزدەر كەزدەسكەن. وسىعان بايلانىستى ەكاتەرينا بيۆولعا قاتىستى «ۇلتارالىق ارازدىقتى جاريا تۇردە قوزدىرۋ» بابى بويىنشا اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى.
ايتا كەتەيىك، ەكاتەرينا بيۆول - تانىمال بوكسشى دميتري بيۆولدىڭ بۇرىنعى جۇبايى. اتالعان باپ بويىنشا ءىرى كولەمدەگى ايىپپۇل نەمەسە اكىمشىلىك قاماۋ جازاسى قاراستىرىلعان.