قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى - 2025» ءتۋرنيرى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردا تورىندەگى جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا قازاق كۇرەسىنەن رەسپۋبليكا كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلىپ جاتقان «قازاقستان بارىسى - 2025» ءتۋرنيرى باستالدى.
وسىمەن 14-مارتە الاۋى تۇتانعان الامان دوداعا جالپى 43 بالۋان قاتىسىپ، ءوزارا مىقتىنى انىقتاماق.
اتالعان تۋرنيرگە وبلىستىق جارىستاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ىرىكتەلگەن ەلىمىزدىڭ ەڭ مىقتى بالۋاندارى شاقىرتۋ العان بولاتىن. ولار ەلىمىزدىڭ 17 وبلىسى مەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار 3 قالا - استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنان كەلىپ، ءوز وڭىرلەرىنىڭ نامىسىن قورعايدى.
سونداي-اق، تۋرنيرگە وتكەن جىلعى «قازاقستان بارىسى» جەڭىمپازى مەن «اسكەر بارىسى» باسەكەسىنىڭ ەكى بالۋانى دا سىنعا تۇسەدى.
بيىلعى ءتۋرنيردىڭ جالپى جۇلدە قورى 27000000 تەڭگە. 1-ورىندى جەڭىپ العان بالۋان 15000000 تەڭگە، التىن تايتۇياق جانە التىن بەلبەۋ يەگەرى اتانادى.
ال 2-ورىن ءۇشىن — 3300000 تەڭگە. 3-ورىن ءۇشىن — 1080000 تەڭگە قاراستىرىلعان.
سونىمەن قاتار، جارىس بارىسىندا ءار بەلدەسۋ سايىن جەڭىسكە جەتكەن بالۋاندار 100000 تەڭگەگە يە بولىپ وتىرادى.
تاعى ءبىر ايتا كەتەرلىگى جەڭىمپاز جانە جۇلدەگەر اتانعان بالۋانداردىڭ باپكەرلەرى دە اقشالاي ارنايى سىيلىققا يە بولادى.
بۇگىنگى بوزكىلەمدە سىنعا تۇسەتىن بالۋاندار ءتىزىمى:
1. قاجىبايەۆ ەراسىل - اباي وبلىسى (2024 -جىلعى جەڭىمپاز)
2. سلامشايكوۆ مەيىرجان - استانا قالاسى
3. شىنكەيەۆ ولجاس - استانا قالاسى
4. يسايەۆ ابىلاي - الماتى قالاسى
5. ىزتىلەۋوۆ ايبەك - الماتى قالاسى
6. ابدىمالىكوۆ مەيىرجان - شىمكەنت قالاسى
7. قوجاگەلدى ۇلى نۇرسۇلتان - شىمكەنت قالاسى
8. شامشيەۆ سايات - اباي وبلىسى
9. سەيىتقازىنوۆ ەرسىن - اباي وبلىسى
10. ءجۇنىسوۆ اسەت - اقمولا وبلىسى
11. باۋحان داستان - اقمولا وبلىسى
12. امانگەلدى ەراسىل - اقتوبە وبلىسى
13. راحيموۆ امىربەك - اقتوبە وبلىسى
14. جۇماحمەتوۆ ءالىمجان - الماتى وبلىسى
15. ساكەن ۇلى جىگەر - الماتى وبلىسى
16. قاليەۆ ارمان - اتىراۋ وبلىسى
17. ەرماعانبەت جانۇزاق - اتىراۋ وبلىسى
18. مەڭدەشوۆ بەگايدار - ب ق و
19. جانبولات ۇلى ەلنار - ب ق و
20. قىرعىزبەك نۇرلان - جامبىل وبلىسى
21. بەسكەمپىر ايدار - جامبىل وبلىسى
22. سادۋاقاس بەكارىس - جەتىسۋ وبلىسى
23. نياز ەرسايىن - جەتىسۋ وبلىسى
24. مولداعۇلوۆ ەرقانات - قاراعاندى وبلىسى
25. دۇيسەنبايەۆ اقجول - قاراعاندى وبلىسى
26. جۇماعالي الماس - قوستاناي وبلىسى
27. قابلان نۇرسۇلتان - قوستاناي وبلىسى
28. يساعابىلوۆ ماقسات - قىزىلوردا وبلىسى
29. سالىمگەرەيەۆ نۇرىم - قىزىلوردا وبلىسى
30. جارىلعاپوۆ نۇرداۋلەت - ماڭعىستاۋ وبلىسى
31. پاپاۋ نۇرسۇلتان - ماڭعىستاۋ وبلىسى
32. ماناپ راحات - پاۆلودار وبلىسى
33. ەگىنبايەۆ ەركەبۇلان - پاۆلودار وبلىسى
34. اۋساعيتوۆ التىنبەك - س ق و
35. قايروۆ ءادىل - س ق و
36. ءابدىعاني بەيبارىس - تۇركىستان وبلىسى
37. شامشيدينوۆ قايسار - تۇركىستان وبلىسى
38. ديۋسەنبين ەلديار - ۇلىتاۋ وبلىسى
39. عالىموۆ ايدوس - ۇلىتاۋ وبلىسى
40. مۇحامەتحانوۆ جاسۇلان - ش ق و
41. باقىتبەك نۇرحان - ش ق و
42. ورازبايەۆ ءادىل - اسكەر بارىسى
43. بايكامۋروۆ مارات - اسكەر بارىسى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن سىنعا تۇسەتىن بالۋاندارىمىزدىڭ سالماق ولشەۋ ءراسىمى وتكەنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.
كۇنسۇلتان وتارباي