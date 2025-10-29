قازاق كۇرەسىنەن كەلەسى الەم چەمپيوناتى قايدا وتەدى
تۇركىستان. KAZINFORM - بۇگىن تۇركىستان قالاسىندا ءتول سپورتىمىز - قازاق كۇرەسىنەن ءوتىپ جاتقان ازيا بىرىنشىلىگى باسەكەسى اياسىندا كەلەسى الەم بىرىنشىلىگى قاي ەلدە جانە قاشان وتەتىنى بەلگىلى بولدى.
اتالعان دودا بارىسىندا Qazaq Kuresi اسسوتسياتسياسىنىڭ جينالىسى وتكەن. اتالعان شارا اياسىندا قازاق كۇرەسىنەن كەلەسى الەم بىرىنشىلىگى 2026 -جىلدىڭ تامىز ايىندا ازەربايجان استاناسى باكۋدە وتەتىن بولىپ بەلگىلەندى.
سونداي-اق العاشقى جارىس كۇنى ەل قورجىنىنا 6 التىن مەدال تۇسكەن ەدى.
ايتا كەتسەك، بيىل قازاق كۇرەسىنەن الەم بىرىنشىلىگى ءۇندىستاننىڭ دەلي قالاسىندا وتكەن بولاتىن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وسىعان دەيىن تۇركىستان ورىندە قازاق كۇرەسىنەن ازيا بىرىنشىلىگى باستالعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.
بۇگىن تۇركىستاندا ازيالىق Qazaq Kuresi اسسوتسياتسياسى قۇرىلدى.
اۆتور
كۇنسۇلتان وتارباي