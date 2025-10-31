قازاق كۇرەسى: قازاقستان قۇراماسى الەم كۋبوگىن 6 التىن مەدالمەن اياقتادى
تۇركىستان. KAZINFORM - بۇگىن تۇركىستان قالاسىنداعى Olympic Center سپورت كەشەنىندە قازاق دالاسىنىڭ داڭقتى باتىرى، كۇش اتاسى قاجىمۇقان مۇڭايتپاس ۇلىنىڭ جۇلدەسىنە ارنالعان قازاق كۇرەسىنەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم كۋبوگى ءوز مارەسىنە جەتتى.
اتالعان دودانىڭ ەكىنشى جارىس كۇنى ەل قورجىنىنا تاعى 3 التىن مەدال ءتۇستى. بۇگىن بالۋاندار ءتورت سالماقتا سىنعا تۇسكەن بولاتىن.
60 كەلى سالماقتا ەل نامىسىن قورعاعان بالۋاندارىمىز اراسىندا مارات نىعماتۋللايەۆ فينالدا قىرعىزستاندىق تۇعول كاناتبەك ۇلىن قاپى قالدىرىپ، چەمپيون اتاندى. ال ۇزدىك ءۇشىنشى ورىنداردى وتانداستارىمىز باعدات وراقباي مەن بەكزات امزەبەك ءوزارا ءبولىستى.
74 كەلى سالماقتا سىنعا تۇسكەن بالۋانداردان قازاقستاندىق جۇماجان قوجامبەكوۆكە تەڭ كەلەر ەشكىم بولمادى. ول فينالدا وتانداسى ەراسىل باقداۋلەتتەن باسىم ءتۇستى. ءۇشىنشى ورىندارعا ەلبەك توجيەۆ (وزبەكستان) پەن پۋريا اسادوللا شوكري (يران) يە بولدى.
90 كەلى سالماقتىڭ باس جۇلدەسىن تاجىكستان بالۋانى حاقنازار نازاروۆ جەڭىپ الدى. ول فينالدا قازاق بالۋانى ەنبەك ساقتاعانوۆتان ايلاسىن اسىردى. ۇزدىك ءۇشىنشى ورىندارعا قوس بىردەي قازاق بالۋاندارى ەراسىل مەرجانوۆ پەن ولجاس يساحانوۆ قول جەتكىزدى.
ال اسا اۋىر سالماق دارەجەسىندە سىنعا تۇسكەن بالۋاندار اراسىندا قازاقستاندىق نۇرسۇلتان قابالاڭ توپ جاردى. ول فينالدا تاعى ءبىر قازاق بالۋانى مۇحتار دالەلحان ۇلىنان باسىم بولدى. ۇزدىك ءۇشىنشى ورىندارعا وتانداسىمىز ساردار ءابديساميت ۇلى مەن گرۋزيا بالۋانى پريدوني شاريكادزە قول جەتكىزدى.
وسىلايشا، قاجىمۇقان مۇڭايتپاس ۇلىنىڭ جۇلدەسىنە ارنالعان قازاق كۇرەسىنەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم كۋبوگىنىڭ سوڭعى جارىس كۇنى قازاق بالۋاندارى 3 التىن، 3 كۇمىس، 5 قولا مەدالمەن اياقتادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن جارىستىڭ العاشقى كۇنى قازاقستاندىق بالۋاندار تاعى 3 التىن، 2 كۇمىس، 4 قولا مەدال جەڭىپ العانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور كۇنسۇلتان وتارباي