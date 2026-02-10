قازاق عالىمدارى كوكونىسكە جۇمسالاتىن اقشانى ۇنەمدەۋ ءادىسىن تاپتى
كوكونىسكە جۇمسايتىن اقشانى ۇنەمدەۋگە بولا ما؟ قيار، قىزاناق باسقا دا كوكونىسسىز داستارقاننىڭ ءسانى كىرمەيدى. ول راس. كوكونىس داستارقاننىڭ ءسانى عانا ەمەس استىڭ ءدامى، بويعا قۋات، اعزاعا ءدارۋ. ءبىراق بازارشىلاپ جۇرگەن جۇرتتىڭ ءبىراز قاراجاتى وسى كوكونىسكە جۇمسالادى.
ال كوكونىس اسىرەسە قازىرگىدەي قىستا ارزان بولمايدى. عالىمدار مۇنىڭ دا امالىن تاپتى. ەندى كەلىلەپ، قاپتاپ كوكوىنىس الماي-اق كوكونىستىڭ كريوۇنتاعى قوسىلعانىن الساڭىز ءارى ۇنەم، ءارى پايدالى. ياعني عالىمدار ءتۇرلى جەمىس- جيدەك پەن كوكونىستەردەن كريو- ۇنتاق الىپ، سۇزبەگە قوسقان. تابيعي ءونىم ادام اعزاسىنداعى ءبىرقاتار دارۋمەننىڭ تاپشىلىعىن جويادى، دەيدى ماماندار. زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، حالىقتىڭ 70-80 پايىزى اعزاداعى پايدالى ەلەمەنتتەردىڭ تاپشىلىعىنان زارداپ شەگەدى. اسىرەسە، يود، تەمىر، ا، ە جانە ۆ توبىنداعى دارۋمەندەر جەتىسپەيدى.
قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىپتەرى قازاق عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ماماندارى وسى باعىتتا ءۇش جىل بويى جوبا ازىرلەدى. ولار ءسابىز، اسقاباق، قۇلپىناي، تاڭقۋراي، قىزىلشا سياقتى ونىمدەردەن كريوۇنتاق الىپ، دايىن سۇزبەگە قوسقان. بۇل قوسپا ادام اعزاسىنداعى دارۋمەندەردى 20 پايىزعا دەيىن ارتتىرا الادى، دەيدى عىلىمي قىزمەتكەر.
ماعجان مانتاي، قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىپتەرى قازاق ع ز ي عىلىمي قىزمەتكەرى:
- بارلىق دارۋمەندىك، امينقىشقىلدىق قاسيەتتەر، ورگانولەپتيكالىق كورسەتكىشتەرى تولىعىمەن زەرتتەلىپ، تەرەڭ تالداۋ جۇرگىزىلدى. ناتيجەلەرى وتە جوعارى ناتيجەنى كورسەتتى. قازىرگى شەتەلدىك ونىمدەردە، سۇزگە باتونچيكتەرىندە دامدەۋىشتەر مەن بوياعىشتار وتە كوپ بولعاندىقتان، ءبىزدىڭ ونىمدەر سالىستىرمالى تۇردە ءوزىنىڭ جاقسى قاسيەتتەرىن كورسەتەدە الادى.
حيميا جوق. تابيعي ونىمدەر. تابيعي ونىمدەردى كريوگەندى كەپتىرۋ ءادىسى ارقىلى ولاردىڭ پايدالى قاسيەتتەرىن 95-98 پايىزعا دەيىن ساقتاپ قالۋعا بولادى. عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ءبىر اسقاسىق كريوۇنتاعىنىڭ ءوزى بىرنەشە كەلى جەمىس نەمەسە كوكونىسكە پارا- پار.
- بۇل سۇزبە ءونىمى. ءسابىز كريوۇنتاعى قوسىلعان. ءبىر اس قاسىق ءسابىز كريوۇنتاعىنىڭ قۇرامىندا 2 كەلى ءسابىز ءونىمى بار جانە سونشالىقتى پايدالى قاسيەتتەرى بار ەكەنىن دالەلدەيدى. عىلىمي زەرتتەۋ ينستيتۋتى كەيىنگى ءۇش جىلدا 20 عا جۋىق يننوۆاتسيالىق جوبا ازىرلەپ، وندىرىسكە شىعاردى. ولاردىڭ ءبارى تابيعي ونىمدەرگە نەگىزدەلگەن. بيىل دا ءبىرقاتار باستاما عىلىم قورىنا ۇسىنىلىپ وتىر.
اسقار كۋلماكوۆ، قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىپتەرى قازاق عزي كوممەرتسيالاندىرۋ كەڭسەسىنىڭ باسشىسى:
- بيىل ءبىز بيزنەس سەرىكتەستەرمەن بىرگە "عىلىم قورىنا" 9 جوبا بويىنشا ءوتىنىش جولدادىق. ولاردىڭ جالپى سوماسى 3,5 ميلليارد تەڭگە. ءبارىن بىردەي ماقۇلداي ما، جوق پا، ونى ۋاقىت كورسەتەدى. ءبىزدىڭ قىزمەتكەرلەر يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ ءۇشىن تىنىمسىز ەڭبەك ەتىپ ءجۇر. عالىمدار كريوۇنتاق قوسىلعان سۇزبە جوباسىنا قارجىلاي قولداۋ كۇتىپ وتىر. ەگەر گرانت بولىنسە، كەلەر جىلدان باستاپ ءوندىرىستى كەڭەيتىپ، نارىقتى وتاندىق ونىممەن قامتۋعا دايىن.
ەركەبۇلان سمادياروۆ، ماديار قىندىبايەۆ
