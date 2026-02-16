قازاقستان قۇراماسى ارتىستىك جۇزۋدەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە 6 مەدال الدى
استانا. KAZINFORM - كولۋمبيانىڭ مەدەلين قالاسىندا وتكەن كوركەم جۇزۋدەن الەم كۋبوگىنىڭ العاشقى كەزەڭىنەن قازاقستان قۇراماسى تابىستى ورالدى. بۇل جونىندە سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى ءمالىم ەتتى.
جارىس بارىسىندا الەمنىڭ 20 دان استام ەلىنەن كەلگەن سپورتشىلار جۇلدەگە ىلىكتى. جالپى كوماندالىق ەسەپتە ۇلىبريتانيا 3 التىن مەدالمەن كوش باسىندا تۇرسا، قازاقستان 2 التىن، 1 كۇمىس، 3 قولامەن ەكىنشى، كانادا 2 التىن، 1 قولامەن ءۇشىنشى ورىنعا تۇراقتادى.
ەل قۇراماسى ساپىنان ەركىن باعدارلامادا ەدۋارد كيم جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى. ال ايەلدەر اراسىنداعى ەركىن باعدارلامادا كوماندالىق سايىستا ياسمين تۇياقوۆا، دايانا جامانچالوۆا، كسەنيا ماكاروۆا، جاكلين ياكيموۆا، ايگەرىم قۇرمانعاليەۆا، اننا پاۆلەتسوۆا، ۆالەريا ستولبۋنوۆا، كارينا ماگرۋپوۆا، نارگيزا بولاتوۆا، ياسمينا يسلاموۆا چەمپيون اتاندى.
كۇمىس جۇلدەگە اكروباتيكالىق كوماندامىز (نارگيزا بولاتوۆا، ۆيكتور درۋزين، كسەنيا ماكاروۆا، جاكلين ياكيموۆا، ايگەرىم قۇرمانعاليەۆا، اننا پاۆلەتسوۆا، ۆالەريا ستولبۋنوۆا، كارينا ماگرۋپوۆا، يامين تۇياقوۆا، ياسمينا يسلاموۆا) يە بولسا، قولا جۇلدەگە ۆيكتور درۋزين (تەحنيكالىق سولو)، الديار رامازانوۆ پەن ياسمينا يسلاموۆا (ارالاس تەحنيكالىق دۋەت)، نارگيزا بولاتوۆا مەن ۆيكتور درۋزين (ارالاس ەركىن دۋەت) قول جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان ارتىستىك جۇزۋدەن ەكى التىن مەدال جەڭىپ العانىن جازعان ەدىك.