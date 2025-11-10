«قايساردان» كەيىن «قىزىلجار» كلۋبى جەكە مەنشىككە ءوتتى
استانا. KAZINFORM - «قىزىلجار» فۋتبول كلۋبى العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ جەكە قارجىلاندىرۋعا كوشەدى. بۇل تۋرالى فۋتبول كلۋبىنىڭ رەسمي پاراقشاسىندا حابارلاندى.
كلۋبتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، سپورتتىق برەندتى، ينفراقۇرىلىمدى جانە كلۋبتىڭ اكتيۆتەرىن بەرۋ تۋرالى كەلىسىم قابىلداندى. كاسىپكەر سەرگەي كان فۋتبول كلۋبىنىڭ ينۆەستورى بولدى.
- پەتروپاۆل قالاسىندا سپورتتىق ساباقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. قۇجات «قىزىلجار» فۋتبول كومانداسىنىڭ ق ف ف، FIFA جانە UEFA قولداۋىمەن وتەتىن جارىستارعا قاتىسۋىنا بايلانىستى قۇقىقتار مەن مىندەتتەردىڭ بەرىلۋىن انىقتايدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ كاسىبي فۋتبول كلۋبتارىن جەكەشەلەندىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە «قىزىلجار» فۋتبول كلۋبىنىڭ ينۆەستورى بولىپ كاسىپكەر سەرگەي كان انىقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن قىزىلوردا وبلىسىنىڭ «قايسار» فۋتبول كلۋبى 2025-جىلدىڭ 30-قازانىنان باستاپ رەسمي تۇردە «TAU Group LTD» كومپانياسىنىڭ باسشىسى يسلامعالي قوزباقوۆتىڭ جەكە باسقارۋىنا بەرىلگەنىن جازعان ەدىك.