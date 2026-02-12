قاتار مەن ا ق ش يران بويىنشا شيەلەنىستى ازايتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - دوحادا يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى جانە ايماقتاعى جاعداي بويىنشا كونسۋلتاتسيالار اياسىندا ديپلوماتيالىق بايلانىستار كۇشەيىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قاتار ءامىرى شەيح تاميم بەن حاماد ءال-تاني ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، ەكى تاراپ ايماقتىق شيەلەنىستى ازايتۋ جانە تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى سارسەنبىدە قاتار ءامىرىنىڭ كەڭسەسى حابارلادى.
تاراپتار ءوزارا مۇددەلى ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋ مەن كونسۋلتاتسيالاردىڭ، سونداي-اق داعدارىستاردى ساياسي جانە بەيبىت جولمەن شەشۋگە باعىتتالعان ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەردى قولداۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
اڭگىمە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن الداعى كەزدەسۋىنە دايىندىق اياسىندا ءوتتى، وندا ا ق ش- يران ديالوگىن يادرولىق تاقىرىپتان تىس ماسەلەلەر، زىمىران باعدارلامالارى مەن ايماقتىق قاۋىپسىزدىكتى كەڭەيتۋ تالقىلانادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
قاتار سوڭعى ايلاردا ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى شيەلەنىستى ازايتۋ جانە اسكەري شيەلەنىستىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ايماقتىق سەرىكتەستەرمەن بايلانىستارىن كۇشەيتتى.
وسىعان بايلانىستى يراننىڭ جوعارعى كوسەمى ءالي حامەنەيدىڭ كەڭەسشىسى ءالي لاريدجاني سارسەنبى كۇنى قاتار باسشىلىعىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزۋ ءۇشىن دوحاعا كەلدى.
بۇعان دەيىن يران مەن ا ق ش ومانداعى كەلىسسوزىن اياقتاعانىن جازعان ەدىك.