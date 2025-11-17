قاسىم-جومارت توقايەۆ ەستونيا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن ەستونيا پرەزيدەنتى الار كاريستى قارسى الدى.
الدىمەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن الار كاريس ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ەستونيا پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتەر باسشىلارى جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانباق.
بۇعان دەيىن Kazinform ءتىلشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە ماڭىزدى ساپاردىڭ ءمانىن تالداپ كورگەن ەدى.