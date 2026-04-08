قاسىم-جومارت توقايەۆ سەۋلدە وتەتىن «كورەيا - ورتالىق ازيا» سامميتىنە قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ارناۋلى وكىلى - پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى كان حۋن شيكتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى كورەيا رەسپۋبليكاسى قازاقستاننىڭ نەگىزگى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىنىنا نازار اۋدارىپ، ەكىجاقتى ىقپالداستىق قارقىنىنا جوعارى باعا بەردى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ كورەي حالقىنا جانە كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ دامۋ دەڭگەيىنە قۇرمەتپەن قارايتىنىن اتاپ ءوتىپ، استانا ەكى ەل اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كان حۋن شيكتىڭ ارناۋلى وكىل رەتىندە ەلىمىزگە جاساعان ساپارىنىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى جانە كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى لي جە مەڭگە ىستىق لەبىزىن جولدادى.
- ءسىزدىڭ ساپارىڭىز قازاق- كورەي ىقپالداستىعىن ودان ءارى نىعايتۋ تۇرعىسىنان وتە ماڭىزدى. بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ەلدەرىمىزدىڭ ىنتىماقتاستىعى ارتا تۇسەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
كان حۋن شيك قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن ريزاشىلىق ءبىلدىرىپ، قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ بويىنشا رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىنە وراي پرەزيدەنت لي جە مەڭنىڭ قۇتتىقتاۋىن جەتكىزدى.
ارناۋلى وكىل كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردى كۇشەيتۋ، سونداي-اق ءتۇرلى سالادا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ارقىلى ءوزارا قارىم- قاتىناستى مۇلدەم جاڭا دەڭگەيگە شىعارۋعا ايرىقشا ماڭىز ارتاتىنىن مالىمدەدى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى كوپتەگەن ماسەلە، سونىڭ ىشىندە جاھاندىق نارىقتاعى قازىرگى سىن-قاتەرلەرگە بايلانىستى ەنەرگەتيكا، كولىك- لوگيستيكا سالالارىندا ىقپالداستىق اياسىن كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
كەزدەسۋ سوڭىندا كان حۋن شيك پرەزيدەنت لي جە مەڭنىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىن كورەيا رەسپۋبليكاسىنا ساپارمەن كەلۋگە جانە بيىل قىركۇيەك ايىندا سەۋلدە وتەتىن «كورەيا - ورتالىق ازيا» سامميتىنە قاتىسۋعا شاقىراتىنىن ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ وڭتۇستىك كورەيا كوشباسشىسىنىڭ شاقىرۋىن ىقىلاسپەن قابىل الدى. مەملەكەت باسشىسى جوعارى دەڭگەيدە وتەتىن الداعى كەلىسسوزدەر ەكى ەل ىنتىماقتاستىعىن جانداندىرىپ، ورتالىق ازيا - كورەيا رەسپۋبليكاسى فورماتىنداعى ىقپالداستىقتى ارتتىرۋعا وڭ سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.