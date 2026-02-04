قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريفكە العىس ايتىپ، پاكىستان حالقىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريفپەن جۇرگىزگەن كەلىسسوزدەرىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ الدىندا ءسوز سويلەدى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى ءۇشىن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريفكە العىس ايتىپ، قازاق دەلەگاتسياسىن قوناقجايلىقپەن قارسى العان پاكىستان حالقىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
سونداي-اق تاريحى تەرەڭ، مادەنيەتى باي، حالىقارالىق ساحناداعى بەدەلى بيىك باۋىرلاس پاكىستانعا كەلگەنىنە قۋانىشتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- پاكىستان - قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك ازياداعى جانە ودان تىسقارى جەرلەردەگى سەنىمدى ءارى ماڭىزدى سەرىكتەسى. حالىقتارىمىزدى ۇلى جىبەك جولىنان باستاۋ العان تاعدىرلى بايلانىس پەن مادەني-رۋحاني ساباقتاستىق جالعاپ كەلەدى. ءبىزدىڭ قۇندىلىقتارىمىز بەن داستۇرلەرىمىز ۇندەس، نيەتىمىز بەن تىلەگىمىز ورتاق، مۇراتىمىز ءبىر. ۇكىمەتتەرىمىز بەن ىسكەرلىك ورتا دەڭگەيىندە سىندارلى ساياسي ديالوگ، ورنىقتى ەكونوميكالىق قاتىناستار قالىپتاسىپ، جۇيەلى تۇردە نىعايۋدا. بۇگىن قادىرلى پرەمەر-مينيستر مىرزامەن تاريحي قۇجاتقا - قازاقستان مەن پاكىستان اراسىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدىق. بۇل قۇجات ءوزارا بايلانىستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە، سونداي-اق ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ بارلىق سپەكترى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى كەڭىنەن دامىتۋعا جول اشادى. ەلدەرىمىز اراسىنداعى دوستىق قاتىناستاردى جانە ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋگە پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف ايتارلىقتاي زور ۇلەس قوستى. سول ءۇشىن وعان العىس ايتامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شاحباز شاريفتى ەلىن العا باتىل باستاعان كورەگەن كوشباسشى دەپ اتادى. ونىڭ كەلەشەككە باعدارلانعان ساليقالى ساياسات جۇرگىزۋىنىڭ ارقاسىندا يسلامابادتىڭ ايماقتاعى جانە الەمدەگى بەدەلى جىلدان جىلعا ارتىپ كەلەدى.
- بىلتىر پاكىستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسى بولىپ سايلاندى. ەلدىڭ سىندارلى ءارى جاۋاپتى قادامدارى ايماقتاعى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا سەپتىگىن تيگىزدى. پاكىستاننىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتى زور، ونەركاسىپتىك بازاسى دامىعان، كولىك- ترانزيت مۇمكىندىكتەرى مول. پاكىستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى، جەڭىل ونەركاسىبى، مەديتسينا ونىمدەرى حالىقارالىق نارىقتا كەڭىنەن تارالعان. اسكەري-ونەركاسىپتىك كەشەنىنىڭ سەرپىندى دامۋى الەمدىك دەڭگەيدە تانىلعان. دوستاس حالىقتىڭ ءتۇرلى سالالارداعى ءاربىر جەتىستىگىنە شىن جۇرەكتەن ريزامىز، سىزدەرگە ءاردايىم تىلەكشىمىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.