قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف سپورت كەشەنىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا يسلامابادتا ءال-فارابي، قانىش ساتپايەۆ جانە قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى مادەني-ءبىلىم بەرۋ ورتالىقتارىنىڭ، سونداي-اق «دوستىق» سپورت كەشەنىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى، - دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءال-فارابي ورتالىعى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن «كايد-ي-ازام» ۋنيۆەرسيتەتى (Quaid-i-Azam University) اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق شەڭبەرىندە اشىلدى. عيمارات وقۋ-ادىستەمەلىك جانە عىلىمي ادەبيەتتەرمەن، سونىمەن بىرگە زاماناۋي كومپيۋتەرلىك قۇرال-جابدىقتارمەن، جيھازبەن قامتىلعان. ورتالىق بازاسىندا قازاق ءتىلى كۋرستارى ۇيىمداستىرىلماق.
قانىش ساتپايەۆ ورتالىعى ق. ساتپايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق تەحنيكالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى (Satbayev University) مەن پاكىستان ۇلتتىق عىلىم جانە تەحنولوگيا ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى عىلىم، ءبىلىم بەرۋ، سونداي-اق تەحنولوگيا سالالارىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جونىندەگى ۋاعدالاستىقتارعا سايكەس جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
قوجا احمەت ياساۋي ورتالىعى قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق-تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتى مەن يسلاماباد حالىقارالىق يسلام ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كەلىسىمى بويىنشا اشىلدى.
«دوستىق» سپورت ورتالىعىندا توعىزقۇمالاق جانە قازاق كۇرەسى بويىنشا پاكىستاندىق فەدەراتسيالار قۇرۋ، قازاقستان شاحمات اكادەمياسىنىڭ، Qazaq batyry ارالاس جەكپە-جەگىنىڭ فيليالدارىن اشۋ، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ گرەپپلينگ پەن بوكس فەدەراتسيالارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ كوزدەلىپ وتىر. قوس مەملەكەت پاكىستاندىق جاتتىقتىرۋشىلار مەن سپورتشىلاردى وقىتۋ ءۇشىن بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىن قولعا الماق.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن پاكىستان عىلىم جانە ءبىلىم سالاسىنداعى بايلانىستى ودان ءارى دامىتۋعا ۋاعدالاسقانى تۋرالى جازدىق.