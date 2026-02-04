قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريف قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى اراسىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى مەن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ قاتىسۋىمەن مىناداي قۇجاتتارعا قول قويىلدى:
1. تاۋ-كەن ونەركاسىبى جانە گەولوگيا عىلىمى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
2. ب ۇ ۇ ميسسيالارىندا بىتىمگەرلىك بولىمشەسىن (بولىمشەلەرىن) بىرلەسىپ ورىستەتۋ جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
3. ەكستراديتسيالاۋ تۋرالى شارت؛
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى مەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى
فەدەرالدى تەڭىز ءىسى مينيسترلىگى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى ساۋدا مينيسترلىگى اراسىنداعى ترانزيتتىك ساۋدا تۋرالى كەلىسىم؛
6. كەدەن ماسەلەلەرى بويىنشا ىنتىماقتاستىق پەن ءوزارا اكىمشىلىك كومەك تۋرالى كەلىسىم؛
7. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى مەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى فەدەرالدى تەمىرجول مينيسترلىگى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
8. كارانتين جانە وسىمدىكتەردى قورعاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
9. ۆەتەريناريا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
10. جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
11. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
12. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ءىس باسقارماسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنى مەن Associated Press of Pakistan (APP) اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
13. كليماتتىڭ وزگەرۋى جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالاسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
14. ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى ءبىلىم جانە كاسىبي دايارلىق مينيسترلىگى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
15. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى مەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك بانكى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
16. مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىق سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا 2026-2027-جىلدارعا ارنالعان ءىس-شارالار جوسپارى؛
17. قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسى ءۆيرتۋالدى اكتيۆتەردى رەتتەۋ اگەنتتىگى اراسىنداعى سيفرلىق اكتيۆتەر سالاسى بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
18. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى مەن كاراچي پورتى اراسىنداعى اقپارات الماسۋ جانە كاسىبي دامۋ سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
19. «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق مەن National Logistics Corporation اراسىنداعى لوگيستيكا سالاسى بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
سالتاناتى ءىس-شارادا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پاكىستانعا مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا بۇدان بولەك، تاعى 18 قۇجاتقا قول قويىلعانى جونىندە حابارلاندى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريفتىڭ ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەيتىلگەن كەلىسسوز جۇرگىزگەنى تۋرالى جازدىق.