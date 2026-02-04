ق ز
    14:40, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريف شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Фото: Ақорда

    تاراپتار سوڭعى جىلدارى قازاقستان مەن پاكىستان اراسىندا كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىق قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    سونداي-اق ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋدىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارىن تالقىلادى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا ساۋدا، كولىك-لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، سيفرلاندىرۋ، عارىش جانە قارجى سالالارىنداعى قارىم-قاتىناستى تەرەڭدەتۋ ماسەلەسىنە باسا نازار اۋدارىلدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.

    ايتا كەتەلىك پاكىستاندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.

