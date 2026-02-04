قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريف شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تاراپتار سوڭعى جىلدارى قازاقستان مەن پاكىستان اراسىندا كوپجوسپارلى ىنتىماقتاستىق قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىقتى نىعايتۋدىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارىن تالقىلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ساۋدا، كولىك-لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، سيفرلاندىرۋ، عارىش جانە قارجى سالالارىنداعى قارىم-قاتىناستى تەرەڭدەتۋ ماسەلەسىنە باسا نازار اۋدارىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
ايتا كەتەلىك پاكىستاندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.