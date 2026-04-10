قاسىم-جومارت توقايەۆ: ۇلى تۇلعالاردى ۇلىقتاۋ جۇمىسىنا تىڭ سەرپىن بەرۋ اسا ماڭىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى عالىمداردى ماراپاتتاۋ راسىمىندە سويلەگەن سوزىندە ءال-فارابي مەن قوجا احمەت ياساۋي مۇراسىن دامىتۋ ماسەلەسى تۋرالى ايتتى.
- ءبىز زياتكەرلىك مۇرامىزدى ماقتان تۇتامىز. ءال-فارابي، احمەت ياساۋي، اباي سىندى عۇلامالارىمىز سوڭىنا سارقىلماس رۋحاني قازىنا قالدىردى. ولاردىڭ ەڭبەكتەرى الەمدىك اقىل-ويدىڭ التىن قورىنا كىرەدى. دانىشپان بابالارىمىزدىڭ باعا جەتپەس تۋىندىلارىن زامان تالابىنا ساي كادەگە جاراتا ءبىلۋىمىز كەرەك. ويشىلدارىمىز بەن عالىمدارىمىزدىڭ مۇراسىن تەرەڭ تانىپ، كەڭىنەن دارىپتەپ، بارىنشا دامىتقان ءجون. ۇلى تۇلعالاردى ۇلىقتاۋ جۇمىسىنا تىڭ سەرپىن بەرۋ اسا ماڭىزدى. تۇركىستان تورىندە «قوجا احمەت ياساۋي» وردەنى تۋرالى كوتەرگەن باستامانىڭ ءمانى دە - وسىندا. سونداي-اق بىلتىر ياساۋي ءىلىمىن زەردەلەۋگە ارنالعان حالىقارالىق سيمپوزيۋم ءوتتى. جالپى، ءبارىمىز ايگىلى قوجا احمەت ياساۋيدى بىرەگەي عۇلاما عالىم ءارى وركەنيەتتانۋشى رەتىندە ەلىمىزدىڭ ءاربىر ايماعىندا جانە شەتەلدە دە كەڭىنەن دارىپتەۋىمىز كەرەك. سونىمەن بىرگە ونىڭ قۇندىلىعى اسا زور باي مۇراسىن ءوزىمىز دە بارلىق تۇرعىدان جان-جاقتى زەرتتەۋىمىز قاجەت. وسى ونەگەلى ءداستۇر بيىل ءال-فارابي فورۋمىنا ۇلاسادى. مۇنداي تاعىلىمى مول، عىلىمي ءمانى زور باسقوسۋلار جىل سايىن وتكىزىلىپ تۇرادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.