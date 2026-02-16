ق ز
    16:30, 16 - اقپان 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيندى قازاقستانعا شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.

    Тоқаев ва Путин
    Фото: Ақорда

    مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاقستان-رەسەي سان قىرلى قارىم-قاتىناسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن دوستىق ءارى ءوزارا سەنىم سيپاتىندا تالقىلادى.

    پرەزيدەنتتەر جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىنا وڭ باعا بەرىپ، بىرلەسكەن عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن ىلگەرىلەتۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيندى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانىن تاعى دا راستادى.

    اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاراپتار حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سۋموشى ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى.

