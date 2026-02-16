قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيندى قازاقستانعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاقستان-رەسەي سان قىرلى قارىم-قاتىناسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن دوستىق ءارى ءوزارا سەنىم سيپاتىندا تالقىلادى.
پرەزيدەنتتەر جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىنا وڭ باعا بەرىپ، بىرلەسكەن عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن ىلگەرىلەتۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتيندى قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانىن تاعى دا راستادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا تاراپتار حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سۋموشى ەرسىن بالتاعۇلمەن كەزدەستى.