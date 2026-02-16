قاسىم-جومارت توقايەۆ: ەل قورعاۋ - ەڭ ابىرويلى مىندەت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازىر ەلىمىز اۋقىمدى وزگەرىستەردىڭ شەشۋشى كەزەڭىنە قادام باسقانىنا نازار اۋدارىپ، 15-ناۋرىزدا ازاماتتارىمىز جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمدا كونستيتۋتسياعا قاتىستى ءوز تاڭداۋىن جاسايتىنىن ەسكە سالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەل قورعاۋ - ەڭ ابىرويلى مىندەت. ناعىز وتانشىل، ادال ازاماتتار عانا وسى جولدى تاڭدايتىنىن ايتتى.
- بۇل - ەل تاعدىرىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن اسا ماڭىزدى شەشىم بولماق. باستى قۇجاتتىڭ جوباسىندا ەگەمەندىگىمىزدى جانە مەملەكەتتىگىمىزدى نىعايتاتىن مىزعىماس رۋحاني جانە قۇقىقتىق قۇندىلىقتار بەكىتىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماقتىق، ياعني جەرىنىڭ تۇتاستىعى، ەگەمەندىگى، تاۋەلسىزدىگى، ادام مەن ونىڭ ءومىرى، بارلىق ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى جانە بوستاندىقتارى ەڭ جوعارى قۇندىلىقتار رەتىندە جاريالاندى. جاۋاپتى ءارى جاسامپاز وتانشىلدىق ۇعىمى ايقىندالدى. ادىلەتتى قازاقستان يدەياسى، زاڭ جانە ءتارتىپ قاعيداتى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا لايىقتى ورنىن تاپتى.
مۇنىڭ ءبارىن ءىس جۇزىندە ورنىقتىرۋ - بارشاعا ورتاق پەرزەنتتىك پارىز. تۇپتەپ كەلگەندە، جاڭا اتا زاڭىمىز ەلىمىزدىڭ ودان ءارى دامۋىنا جانە وركەن جايۋىنا جول اشۋى كەرەك. ال كۇشتىك قۇرىلىمدار مەن ارنايى جاساقتار ەل تاۋەلسىزدىگى جانە حالىق تۇتاستىعىنىڭ تىرەگى بولۋعا ءتيىس. سەبەبى الدىمىزدا تۇرعان ماقسات- بىرەۋ. بۇل - كەلەر ۇرپاققا قۋاتتى ءارى وزىق مەملەكەتتى امانات ەتۋ. ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ وسى تاريحي ميسسيانى مىندەتتى تۇردە ىسكە اسىرامىز. ەل قورعاۋ - ەڭ ابىرويلى مىندەت. ناعىز وتانشىل، ادال ازاماتتار عانا وسى جولدى تاڭدايدى. سىزدەر كەلەشەكتە دە ۇلت مۇددەسىنە ءمىنسىز قىزمەت ەتە بەرەسىزدەر دەپ سەنەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى.