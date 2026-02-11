قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ ەلشىلەرىنەن سەنىم گراموتالارىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا قازاقستان پرەزيدەنتىنە ەكى مەملەكەتتىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىلەرىنىڭ سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى.
سەنىم گراموتالارىن گرەك رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى انتونيا كاتسۋرۋ مەن پورتۋگاليا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى جوزە دە كاشترۋ اتايدە امارال تاپسىردى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان بەيبىت سىرتقى ساياسات جۇرگىزەتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازىر الەمدە ورىن العان بارلىق پروبلەما تەك بەيبىت جولمەن، ياعني ديپلوماتيالىق ارنالار مەن قۇرالدار ارقىلى شەشىلۋگە ءتيىس.
قاسىم-جومارت توقايەۆ گرەكيا جانە پورتۋگاليا ەلدەرىنىڭ باسشىلارى مەن پرەمەر-مينيسترلەرىنە ىستىق ىقىلاسىن جولداپ، ولاردى استاناعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.
ءىس-شارا سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ەلشىلەردى قازاقستانداعى ديپلوماتيالىق ميسسيالارىنىڭ رەسمي تۇردە باستالۋىمەن قۇتتىقتاپ، پرەزيدەنت اكىمشىلىگى مەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ولارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.