قاسىم-جومارت توقايەۆ: بيىل دا قامبامىز استىققا تولدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا بيىل 20 ميلليون توننادان استام بيداي جينالعانىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ءبىز ۇلتتىق ەكونوميكانى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ ءۇشىن ءارتاراپتاندىرۋعا باسا ءمان بەرىپ وتىرمىز. اسىرەسە، كولىك-تاسىمال سالاسىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى باعىت رەتىندە دامىتىپ جاتىرمىز. قازاقستان ەۋرازيانىڭ باستى لوگيستيكا ورتالىعى، ياعني حابى بولۋى كەرەك. وعان ەلىمىزدىڭ الەۋەتى جەتەدى، مۇمكىندىگىمىز دە مول. وتكەن ايدا «دوستىق - مويىنتى» تەمىرجولىنىڭ ەكىنشى جەلىسى ىسكە قوسىلدى. بۇل - ەگەمەندىك كەزەڭىندە سالىنعان ەڭ ءىرى تەمىرجول قۇرىلىسى. سونداي-اق بيىل 13 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولى سالىنىپ، جوندەلدى. قىتاي ارقىلى اۋقىمدى جۇك تاسىمالداۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدىق. قازىرگى حالىقارالىق نارىقتاعى تۇراقسىز احۋالدى ەسكەرسەك، مۇنى ۇلكەن جەتىستىك دەپ ايتۋعا بولادى. اۋە قاتىناسى سالاسىنداعى تابىستارىمىز دا از ەمەس. بيىل 36 جاڭا اۋە رەيسى اشىلدى، ولاردىڭ ىشىندە ازيا مەن ەۋروپانىڭ ءىرى قالالارى بار. ءبىراق بۇل جۇيەنى ودان ءارى دامىتۋىمىز كەرەك. ونىڭ ۇستىنە اۋە جولدارى ارقىلى جۇك تاسىمالداۋ جۇيەسىن دە (كارگو) نىعايتۋىمىز قاجەت. ەلىمىزدە ءوندىرىس تە دامىپ كەلەدى. بۇل سالانىڭ ءوسىمى جىل باسىنان بەرى 7,5 پايىزعا جەتتى. شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ ەكونوميكاداعى ۇلەسى 40 پايىزعا جاقىندادى. كاسىپكەرلەر ەلىمىزدەگى ەڭبەككە قابىلەتتى ازاماتتاردىڭ جارتىسىنا جۋىعىن جۇمىسپەن قامتىپ وتىر. قۇرىلىس سالاسى قارقىندى دامىپ جاتىر. بىلتىر قازاقستاندا 19 ميلليون شارشى مەترگە جۋىق تۇرعىن ءۇي سالىندى. بۇل - تاۋەلسىزدىك جىلدارىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش، ناتيجەسىندە مىڭداعان وتباسى باسپانالى بولدى. اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى جالپى ءونىم كولەمى 2,5 ەسە ءوستى. بيىل دا قامبامىز استىققا تولدى، 20 ميلليون توننادان استام بيداي جينالدى. قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتى ارتۋدا، ساۋدا سەرىكتەسى رەتىندەگى بەدەلى نىعايۋدا، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.