قاسىم-جومارت توقايەۆ: العاشقى جارلىعىم اۋىلدى دامىتۋعا ارنالدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ باسقوسۋىندا العاشقى جارلىعىنىڭ اۋىلدى دامىتۋعا ارنالعانىن ەسكە سالدى.
«اۋىل - ءتول وركەنيەتىمىزدىڭ التىن قازىعى. اۋىلدى وركەندەتۋ - بارشاعا ورتاق پارىز. مەملەكەت بۇل ماسەلەگە ەرەكشە جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايدى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، 2022-جىلى حالىققا ۇسىنعان سايلاۋ الدىنداعى باعدارلامادا اۋىل ماسەلەسىنە ايرىقشا نازار اۋداردىم.
العاشقى جارلىعىم دا اۋىلدى دامىتۋعا ارنالدى. سوعان سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋىلدىق اۋماقتارىن دامىتۋدىڭ 2023-2027-جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسى ازىرلەندى. قازىرگى تاڭدا وسى قۇجاتقا ساي ناقتى جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر.
جۋىردا عانا اۋىل ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىن وتكىزىپ، وسى سالاداعى وزەكتى ماسەلەلەردى قارادىق. ال بۇگىن اۋىل-ايماقتاردىڭ دامۋ باعدارىن ايقىندايمىز. بۇل - مەملەكەتتىڭ الدىندا تۇرعان ستراتەگيالىق مىندەتتىڭ ءبىرى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت كادر قۇرامىن جاڭارتۋ ۇدەرىسى بيلىكتىڭ بۇكىل تارماعىندا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.