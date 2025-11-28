ق ز
    14:56, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ: العاشقى جارلىعىم اۋىلدى دامىتۋعا ارنالدى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل اكىمدەرىنىڭ باسقوسۋىندا العاشقى جارلىعىنىڭ اۋىلدى دامىتۋعا ارنالعانىن ەسكە سالدى.

    адамдар
    Фото: Ақорда

    «اۋىل - ءتول وركەنيەتىمىزدىڭ التىن قازىعى. اۋىلدى وركەندەتۋ - بارشاعا ورتاق پارىز. مەملەكەت بۇل ماسەلەگە ەرەكشە جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايدى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، 2022-جىلى حالىققا ۇسىنعان سايلاۋ الدىنداعى باعدارلامادا اۋىل ماسەلەسىنە ايرىقشا نازار اۋداردىم.

    العاشقى جارلىعىم دا اۋىلدى دامىتۋعا ارنالدى. سوعان سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋىلدىق اۋماقتارىن دامىتۋدىڭ 2023-2027-جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسى ازىرلەندى. قازىرگى تاڭدا وسى قۇجاتقا ساي ناقتى جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر.

    جۋىردا عانا اۋىل ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىن وتكىزىپ، وسى سالاداعى وزەكتى ماسەلەلەردى قارادىق. ال بۇگىن اۋىل-ايماقتاردىڭ دامۋ باعدارىن ايقىندايمىز. بۇل - مەملەكەتتىڭ الدىندا تۇرعان ستراتەگيالىق مىندەتتىڭ ءبىرى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت كادر قۇرامىن جاڭارتۋ ۇدەرىسى بيلىكتىڭ بۇكىل تارماعىندا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
