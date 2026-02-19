قاراكەسەك لاقاپ اتىمەن تانىمال انشىگە ۇكىم شىقتى
اقتوبە. KAZINFORM - ومار امانتايەۆ سوتتا وزىنە تاعىلعان ايىپتى مويىندادى. ەسكىرتكى زاتىن تاۋىپ الىپ، ساقتاعانى ءۇشىن 100 ساعات قوعامدىق تارتىلادى. سونىمەن بىرگە پسيحياتردان ەم الۋى ءتيىس.
اقتوبە قالالىق سوتىندا Qarakesek لاقاپ اتىمەن تانىمال ءانشى ومار امانتايەۆتىڭ ءىسى قارالدى. وعان قىلمىستىق كودەكستىڭ 293-بابى 3-بولىگىمەن ايىپ تاعىلدى.
- ءبىر دانا پوليەتيلەن پاكەتتەگى پسيحوتروپتى زات مەفەدروندى تاۋىپ الىپ، ءارى قاراي وتكىزۋ ماقساتىنسىز يەمدەنىپ، ساقتاعان. 2025 -جىلدىڭ 30-تامىزىندا ومار امانتايەۆ ەسىرتكىلىك ماساڭ كۇيدە بولا تۇرا كولىك باسقارىپ، ۇستالدى. ودان جالپى سالماعى 0,26 گرام بولاتىن پسيحوتروپتى زات مەفەدرون تابىلدى. 4-قىركۇيەك كۇنى ساراپتاما قورىتىندىسىنا سايكەس زەرتتەۋگە ۇسىنىلعان اق ءتۇستى زاتتىڭ مەفەدرون ەكەنى انىقتالدى. قىلمىستىق كودەكستىڭ 296-بابى 3-بولىگىندە كوزدەلگەن قىلمىستىق تەرىس قىلىق جاساعانى ءۇشىن ايىپتالىپ وتىر، - دەدى سۋديا ت. ساليكوۆ.
سوت وتىرىسىندا ءانشى وزىنە تاعىلعان ايىپتى مويىنداپ، ەسىرتكى زاتىن بىرنەشە كۇن بۇرىن تاۋىپ الىپ، ساقتاعانىن ايتتى.
- كىنامدى تولىق مويىندايمىن، ايىپپەن كەلىسەمىن. ساتۋ ماقساتى بولمادى. ەمدەلۋ كەرەك بولىپ ءجۇر. وكىنەمىن. ايىپپۇل جازاسىن سۇرايمىن، - دەدى سوتتالۋشى.
پروكۋرور ايىپپۇل تاعايىنداۋعا ەشقانداي نەگىز جوق دەپ سانايتىنىن ايتتى. قىلمىستىق تەرىس قىلىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىپ، 100 ساعات قوعامدىق جۇمىسقا تارتۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرادى.
- ومار امانتايەۆ قىلمىستىق كودەكستىڭ 296-بابى 3-بولىگىمەن كىنالى دەپ تانىلسىن. وعان وسى باپ بويىنشا 100 ساعاتقا قوعامدىق جۇمىسقا تارتۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندالسىن. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا تەگىن پايدالى جۇمىس ءتۇرىن بەلگىلەۋ جۇكتەلسىن. قوعامدىق جۇمىسقا تارتىلۋىن قاداعالاۋ پروباتسيالىق قىزمەتكە جۇكتەلسىن، - دەدى سۋديا ت. ساليكوۆ.
سونىمەن بىرگە ومار امانتايەۆ پسيحياتردان ەم الۋى ءتيىس. ەم امبۋلاتوريالىق ءارى ءماجبۇرلى بولۋى كەرەك. ءانشى قوعامدىق جۇمىستان باس تارتسا 4 ساعاتى ءۇشىن 1 تاۋلىككە قاماققا الىنادى.
ونىڭ ءتورت باعاسى بار. ۇلكەنى 7 دە بولسا، كىشىسى جاسقا ەندى تولادى.
ومار امانتايەۆ نوركولوگيالىق، پسيحياترلىق ەسەپتە تۇرمايدى.
ەسكە سالساق، بىلتىر كۇزدە اقتوبەدە ەسكىرتكىگە ماس كۇيىندە كولىك جۇرگىزگەن رەپ ورىنداۋشىسى Qarakesek ۇستالدى. ول 15 تاۋلىككە قامالدى جانە ول 7 جىل كولىك جۇرگىزە المايدى. سونىمەن قاتار ەسىرتكى قۇرالدارىن زاڭسىز پايدالانۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا