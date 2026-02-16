قاراجورعا بيلەگەندە رۋحتانامىن - قىتايداعى بايقاۋدا توپ جارعان جاس ءبيشى سۇلەيمان سۇلتان
استانا. KAZINFORM - ورالدان شىققان جاس دارىن سۇلەيمان سۇلتان تاعى دا حالىقارالىق ونەر كەڭىستىگىندە قازاقستاننىڭ اتىن اسقاقتاتتى. بار-جوعى 12 جاستاعى ءبيشى بۇل جولى بەيجىڭدە وتكەن بەدەلدى حالىقارالىق بايقاۋدا توپ جارىپ، كۋبوك يەلەندى.
قازاقتىڭ ۇلتتىق ءبيىن ورىنداعان جاس ونەرپازعا قازىلار القاسى ەڭ جوعارى باعا بەرىپ، ونى ءتۇرلى ەلدەردەن كەلگەن قاتىسۋشىلاردىڭ اراسىنداعى ۇزدىك ورىنداۋشى دەپ تانىدى.
بەيجىڭ تورىندەگى بايقاۋ تۋرالى سۇلەيماننىڭ ءوزى بىلاي دەيدى:
جارىس وتە كەرەمەت ءوتتى. قاتىسۋشىلار دا مىقتى بولدى، كورەرمەن دە جاقسى قابىلدادى. شامامەن 30-40 ادامداي قاتىستى. جاس ەرەكشەلىگى بويىنشا ءبولۋ بولعان جوق، ءارتۇرلى جاستاعى قاتىسۋشىلار شىقتى. جالپى اتموسفەرا ۇنادى. ارنايى دايىندالدىم، سول ەڭبەگىمنىڭ ناتيجەسى كورىندى دەپ ويلايمىن. بايقاۋ بارىسىندا وزىمە سەنىمدى بولدىم، ءبىراق ناقتى ءبىرىنشى ورىن الامىن دەپ ويلاعان جوقپىن.
جاس ءبيشىنىڭ ايتۋىنشا، تورەشىلەر ونىڭ ساحناداعى سابىرىن، ەركىن قيمىلىن ەرەكشە اتاپ وتكەن.
ازداپ تولقۋ بولدى، ءبىراق سوڭىنا قاراي باسىلدى. نەگىزى كورەرمەننەن شابىت الامىن، ساحنادا قايتا اشىلا تۇسەمىن، - دەيدى ول.
بەيجىڭدەگى بايقاۋعا ول قازاق ءبيىن ارنايى دايىنداپ بارعان. بۇل ءبيدى بۇعان دەيىن وزبەكستاندا دا ورىنداپ، جەڭىسكە جەتكەن.
بۇل ءبيدى وسى بايقاۋعا ارنايى دايىندادىق. ءبىراق بۇرىن دا باسقا جارىستاردا بيلەدىم. مىسالى، تاشكەنتتەگى بايقاۋدا وسى بيمەن ءبىرىنشى ورىن الدىم، - دەيدى جاس ءبيشى.
راس، بۇل سۇلەيمان سۇلتاننىڭ العاشقى ءىرى جەتىستىگى ەمەس. بۇعان دەيىن ول ەۋروپا ساحنالارىندا دا جارقىراپ كورىنگەن ەدى. اتاپ ايتقاندا، يسپانيادا وتكەن حالىقارالىق Fiestalonia Milenio فەستيۆالىندە التىن مەدال جەڭىپ الىپ، بىشكەكتە وتكەن بايقاۋدا گران-پري يەلەنگەن.
2024-جىلى كاتالونيادا ۇيىمداستىرىلعان فەستيۆالگە افريكا، مالايزيا، ليتۆا، گەرمانيا، ۋكراينا جانە وزگە دە 20 دان استام ەلدەن كەلگەن جاس تالانتتار قاتىسقان. سول دودادا قازاقستان اتىنان ونەر كورسەتكەن جالعىز ءبيشى سۇلەيمان بولدى. فەستيۆال پرەزيدەنتى قازاقستانعا ارنايى كەلىپ، اقتوبەدەگى ىرىكتەۋ بارىسىندا سۇلەيماندى ءوزى تاڭداپ، يسپانياعا ساپارىن تولىق قارجىلاندىرعان. تاشكەنتتە وتكەن حالىقارالىق بايقاۋدا دا ول وسى قازاق بيىمەن جەڭىس تۇعىرىنان كورىندى.
سۇلەيماننىڭ ونەر جولىنداعى باستى تىرەگى - ءارى اكەسى، ءارى ۇستازى سۇلتان ءداۋىتوۆ. ءوزى باتىس قازاقستان وبلىستىق فيلارمونياسىنىڭ كوركەمدىك جەتەكشىسى، بالەتمەيستەر. ول ۇلىنىڭ بيگە دەگەن قىزىعۋشىلىعى ەرتە باستالعانىن العا تارتادى:
سۇلەيمان ءۇش جاسىنان باستاپ ءبىزدىڭ كونسەرتتەرىمىزدى، ءبيدىڭ ۆيدەولارىن كورىپ ءوستى. اناسى دا بيلەگەن، ءبىراق قازىر ساحناعا شىقپايدى. ال ۇلىم كىشكەنتايىنان بىزبەن بىرگە كونسەرتتەرگە بارىپ، ءتىپتى ساحنا سىرتىندا دا بيلەيتىن. بەس جاسقا كەلگەندە ءوزى ساحناعا شىعۋدى سۇرادى. ونىڭ جولى سولاي باستالدى.
بالەتمەيستەردىڭ ايتۋىنشا، سۇلەيمان العاشىندا سپورتتىڭ وزگە تۇرلەرىن دە بايقاپ كورگەن.
بۇرىن فۋتبولمەن دە اينالىستى. ءبىراق جارىستار مەن گاسترولدەر كوبەيگەن سوڭ، ءبيدى تاڭدادى. مەنىڭ كىشى قۇرامىم جوق، سوندىقتان ول بىردەن كاسىبي بيشىلەرمەن بىرگە سوليست رەتىندە جۇمىس ىستەي باستادى، - دەيدى اكەسى.
سۇلەيماننىڭ ءوزى دە بۇل تاڭداۋدىڭ سانالى تۇردە جاسالعانىن ايتادى:
اكەم انسامبلمەن بيلەيتىن، سونى كورىپ ءجۇرىپ، بىرگە بيلەگىم كەلەتىنىن ايتتىم. ءبىر تويعا الىپ باردى، سول جەردە بيلەدىم. سودان كەيىن بيگە ءبىرجولا بەت بۇردىم. ول كەزدە اتا-انام مۇنى ۋاقىتشا قىزىعۋشىلىق دەپ ويلاعان. ءبىراق مەن كاسىبي تۇردە اينالىسقىم كەلەتىنىن ءتۇسىندىم. قازىر جاسىم ون ەكىدە، بيلەپ جۇرگەنىمە سەگىز جىلداي بولدى.
جاس ءبيشى اكەمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ ەرەكشەلىگىنە دە توقتالدى. ول ساحنا مەن تۇرمىستاعى قارىم-قاتىناستى ناقتى اجىراتا بىلەتىنىن ايتادى:
ءبي كەزىندە اكەمە تەك باپكەر رەتىندە قارايمىن. قۇرمەتتەيمىن، ايتقانىن تىڭدايمىن. ال ۇيدە مەنى ەركەلەتەدى، سىرلاسامىز. بارلىعى ءوز ورنىمەن، - دەيدى سۇلەيمان.
سۇلەيماننىڭ ءوزى زاماناۋي ءبيدى دە مەڭگەرىپ جۇرگەنىمەن، جۇرەگىنە ەڭ جاقىنى حالىق ءبيى ەكەن:
ءبي - بۇل ونەر. ول بەلسەندى ءومىر سالتى، شابىت كوزى. اسىرەسە حالىق ءبيىن بيلەگەندە ەرەكشە رۋحتانامىن. كوبىنە جارىستاردا دا حالىق ءبيىن ورىندايمىن. زاماناۋي ءبيدى دە ۇيرەنەمىن، ءبىراق قازاق ءبيى ماعان جاقىن. قاراجورعا بيلەگەندە رۋحتانىپ كەتەمىن. كەيدە تانىستارىم ماعان «قاراجورعا ۇيرەتشى» دەپ جاتادى، - دەيدى ول.
جاس بيشىدەن ەسىمىنىڭ ەرەكشەلىگى جايلى دا سۇرادىق. سەبەبى ونىڭ تاريحي تۇلعامەن سايكەستىگى كوپشىلىكتى ەلەڭ ەتكىزگەن.
ۇيدە ەكى ۇلمىز. مەنىڭ اتى-ءجونىم - سۇلەيمان سۇلتان، اعامنىڭ اتى - بەيبارىس سۇلتان. سوعان قاراعاندا، اتا-انامىز بابالارىمىزدىڭ جولىن بەرسىن دەگەن شىعار. ءبىراق اعام بيلەمەيدى، وقۋعا جاقىن، بىرنەشە ءتىل بىلەدى، - دەيدى ول.
قازىر سۇلەيمان ورال قالاسىنداعى 18-مەكتەپ وقۋشىسى. وقۋ ۇلگەرىمى دە ءتاۋىر.
وقۋ مەن ءبيدى قاتار الىپ ءجۇرۋ كەيدە قيىنداۋ بولادى. ءبىراق تىرىسىپ ءجۇرمىن. ۇلگەرىمىم قالىپتى. دەنە شىنىقتىرۋ مەن مادەنيەت ساباقتارى ۇنايدى، - دەيدى جاس چەمپيون.
ال اكەسى بالاسىنىڭ مۇنىمەن توقتاپ قالمايتىنىن ايتادى. سەبەبى ول ۇلىنا مەيلىنشى كۇردەلى ءبي ەلەمەنتتەرىن ۇيرەتۋگە تىرىسادى ەكەن.
كوپتەگەن بالالار جاستارىنا ساي جەڭىل قويىلىمدار كورسەتەدى. ال سۇلەيماننىڭ نومەرلەرى كۇردەلى، «ەرەسەك» دەڭگەيدە بولادى. مۇنداي بايقاۋلار وعان ۇلكەن حالىقارالىق تاجىريبە سىيلادى. ول باسقا ەلدەردىڭ بيشىلەرىنىڭ قالاي دايىندالاتىنىن كوردى. الداعى ۋاقىتتا دا حالىقارالىق كونكۋرستارعا قاتىسامىز. كوبىنە ءبىزدى ۇيىمداستىرۋشىلار وزدەرى شاقىرادى. سۇلەيمان سەگىز جاسىنان باستاپ بولاشاقتا حورەوگراف بولۋدى ارماندايدى. ال جاس بيشىلەرگە ايتارىم - ەڭ الدىمەن جاقسى پەداگوگ تابۋ كەرەك، - دەيدى سۇلتان.
سۇلەيمان سۇلتاننىڭ بۇگىنگى جەتىستىگى - جەكە ەڭبەكتىڭ عانا ەمەس، ۇلتتىق ونەرگە دەگەن ادالدىقتىڭ ايقىن كورىنىسى. قازاق ءبيىنىڭ رۋحىن الەم ساحنالارىندا تانىتىپ جۇرگەن جاس دارىننىڭ جولى ءالى تالاي بيىككە باستايتىنى انىق.
