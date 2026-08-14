قاراشادان باستاپ جۇمىستان بوساتۋعا تولىق تىيىم سالىناتىنى راس پا
استانا. KAZINFORM - مەسسەندجەرلەردە جۇمىستان بوساتۋعا جانە كادرلىق اۋىس-تۇيىستەرگە قاتىستى «موراتوري» ەنگىزىلەتىنى تۋرالى جالعان اقپارات تارالىپ جاتىر.
جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعى مەسسەندجەرلەردەگى چاتتاردا 2026 -جىلعى قاراشا ايىنان 2027 -جىلعى اقپان ايىنا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جانە ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ، سونداي-اق قارۋلى كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن جۇمىستان بوساتۋعا جانە كادرلىق اۋىس-تۇيىستەرگە تولىق تىيىم سالىنادى دەگەن مازمۇنداعى ءماتىننىڭ تارالۋىن انىقتادى.
اقپاراتتىڭ شىنايىلىعىنا كوز جەتكىزۋ ءۇشىن ونىڭ اۆتورلارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2026 -جىلعى 3-ماۋسىمداعى № 295-VIII «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭىنا سىلتەمە جاساعان.
فوتو: جالعان اقپاراتقا قارسى ءىس-قيمىل ورتالىعى
- اتالعان زاڭنىڭ بار ەكەنى راس بولعانىمەن، وندا مۇنداي ەرەجەلەر كوزدەلمەگەن. زاڭدا كورسەتىلگەن كەزەڭگە جۇمىستان بوساتۋعا، اۋىستىرۋعا، تاعايىنداۋعا نەمەسە وزگە دە كادرلىق اۋىس-تۇيىستەرگە موراتوري ەنگىزۋ تۋرالى نورمالار جوق. اقپاراتتىڭ شىنايى ەمەستىگىنىڭ تاعى ءبىر بەلگىسى - تاراتىلىپ جاتقان ماتىندە قۇجاتتىڭ مىندەتتى دەرەكتەمەلەرىنىڭ كورسەتىلمەۋى. اتاپ ايتقاندا، وكىم شىعارعان مەملەكەتتىك ورگان، قۇجاتتىڭ كۇنى مەن ءنومىرى، موراتوري ەنگىزۋگە نەگىز بولاتىن زاڭنامانىڭ ناقتى نورماسى، سونداي-اق تاپسىرما كىمنىڭ اتىنان بەرىلگەنى كورسەتىلمەگەن. وسىلايشا، بۇل جاعدايدا ناقتى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكت ونىڭ قۇرامىندا جوق اقپاراتتىڭ شىنايىلىعىنا كوز جەتكىزۋ قۇرالى رەتىندە پايدالانىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆو وسىنداي حابارلامالاردى دەرەككوزى مەن قۇجاتتىڭ دەرەكتەمەلەرىن رەسمي مەملەكەتتىك اقپاراتتىق رەسۋرستار ارقىلى تەكسەرمەي تاراتپاۋعا شاقىردى.