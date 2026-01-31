قاراعاندىلىق وقۋشى SAT حالىقارالىق ەمتيحانىندا قازاقستان رەكوردىن جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق SAT ەمتيحانىندا قازاقستان بويىنشا ەڭ جوعارى ناتيجە تىركەلدى.
قاراعاندى قالاسىنىڭ تۇلەگى كاريم مۋحاديل 1600 بالدىڭ 1590 ىن جيناپ، ەل تاريحىنداعى رەكوردتى جاڭارتتى. بۇل كورسەتكىش ونى الەمدەگى ەڭ مىقتى تالاپكەرلەر قاتارىنا قوسىپ، جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرگە تۇسۋگە جانە اكادەميالىق گرانتتار الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
SAT - ا ق ش پەن وزگە دە ەلدەردىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ كەزىندە قولدانىلاتىن ستاندارتتالعان تەست. ول تەك ءبىلىم دەڭگەيىن عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە تالداۋ، سىني ويلاۋ، ماتىنمەن جۇمىس ىستەۋ جانە لوگيكالىق ەسەپتەردى شەشۋ داعدىلارىن باعالايدى. جوعارى بال تالاپكەردىڭ كونكۋرس كەزىندەگى پوزيتسياسىن كۇشەيتىپ، ستيپەنديا تاعايىنداۋعا نەگىز بولا الادى.
ەمتيحانعا كاريم مۋحاديل الدىن الا جۇيەلى تۇردە دايىندالعان - ول دايىندىقتى 11-سىنىپتان باستاپ، شەتەلدە ءبىلىم الۋدى ماقسات ەتكەن. سونىمەن قاتار وقۋشى حالىقارالىق زياتكەرلىك جارىستاردا دا جوعارى ناتيجە كورسەتتى: جاساندى ينتەللەكت بويىنشا Fizmat AI Olympiad وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتاندى، سونداي-اق باعدارلامالاۋ مەن IT باعىتتارى بويىنشا Infomatrix Asia بايقاۋىندا قولا مەدال جەڭىپ الدى.
بولاشاق ستۋدەنت ناقتى قاي ۋنيۆەرسيتەتتى تاڭدايتىنىن ءالى شەشكەن جوق. باسىم باعىتتاردىڭ قاتارىندا ا ق ش، ەۋروپا ەلدەرى، گونكونگ پەن وڭتۇستىك كورەيا بار. ول جاساندى ينتەللەكت پەن ينفورماتيكا سالاسىنداعى باعدارلامالار بويىنشا ءبىلىم الۋدى جوسپارلاپ وتىر. قازىرگى تاڭدا كاريم قاراعاندىداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 116 مىڭنان استام وقۋشى كاسىبي باعدارلاۋ تەستىلەۋىنەن وتكەنى حابارلانعان بولاتىن.