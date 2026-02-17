قاراعاندى وبلىسىندا كومىردەن گاز وندىرەتىن زاۋىت سالىنادى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا كومىردەن جىلىنا 2 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وندىرەتىن زاۋىت سالىنادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
- كومىر حيمياسى سالاسىندا ەلىمىزدە شيكىزات قورى مول. كومىر حيمياسىنداعى كاپيتالدى قاجەت ەتەتىن جوبالار ەكسپورتتاۋعا بولاتىن اممياك، مەتانول، ەتانول، پوليپروپيلەن جانە گاز سياقتى كەڭ اۋقىمدى تاۋارلاردى وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. الەۋەتتى جوبالاردىڭ ءبىرى - قاراعاندى وبلىسىندا جىلىنا 2 ملرد تەكشە مەتر گاز وندىرەتىن، قۇنى شامامەن 2 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن كومىردەن گاز ءوندىرۋ زاۋىتى. اتالعان جوبانى قىتايلىق كومپانيا ىسكە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل سەگمەنتتە كاپيتالدى قاجەت ەتەتىن كوپتەگەن ەكسپورتتىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا بولادى، - دەدى ول.
ۆيتسە-پرەمەر قايتا وندەۋ مەن ءارتاراپتاندىرۋعا ەلەۋلى سەرپىن بەرۋگە ينۆەستيتسيالار كولەمىنىڭ ءوسىمىن كورسەتۋدەگى تاعى ءبىر مىسال رەتىندە Qarmet كەيسىن اتادى.
- كومپانيا الداعى ءۇش جىل ىشىندە شامامەن 3,5 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جوبالاردى ىسكە اسىرادى. ينۆەستيتسيالىق باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە كومىر ءوندىرۋ كولەمى 1,4 ەسەگە، تەمىر كەنى ءوندىرىسى 1,8 ەسەگە ۇلعايا وتىرىپ، كونتسەنتراتتار ءوندىرىسى 1,7 ەسەگە ارتىپ، سۇرىپتىق يلەمدەۋ شىعارۋ كولەمى 2,3 ەسەگە وسەدى. سونداي- اق قۋاتى 4 ميلليون توننا بولاتىن جاڭا قۇيما-يلەك كەشەنى ىسكە قوسىلادى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا ەكونوميكانى ودان ارى ءارتاراپتاندىرۋ تاسىلدەرى پىسىقتالىپ جاتىر.