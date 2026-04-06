قاراعاندى ماڭىندا اۋدارىلعان اۆتوبۋستا زارداپ شەككەندەردىڭ باسىم بولىگى ۇيىنە جىبەرىلدى
قاراعاندى. KAZINFORM - اۋدارىلعان اۆتوبۋس جولاۋشىلارىنىڭ كوپشىلىگى اۋرۋحاناعا جاتقىزۋدى قاجەت ەتپەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ستاتسيوناردا ساناۋلى عانا ادام قالىپ، ولاردىڭ جاعدايىن دارىگەرلەر ورتاشا اۋىر دەپ باعالاپ وتىر.
قاراعاندى وبلىسىندا ۆاحتالىق اۆتوبۋس قاتىسقان جول-كولىك وقيعاسىنان زارداپ شەككەندەردىڭ جاعدايى ناقتىلاندى.
- 44 پاتسيەنت تەكسەرۋدەن كەيىن امبۋلاتوريالىق ەم الۋعا جىبەرىلدى. جەتى ادام ستاتسيوناردا قالىپ وتىر، ولاردىڭ جاعدايى ورتاشا اۋىر دەپ باعالانۋدا، بارلىق قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلۋدە، - دەپ حابارلادى قاراعاندى وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى.
ەسكە سالايىق، جول-كولىك وقيعاسى قارقارالى اۋدانىندا، بەسوبا اۋىلىنان 15 شاقىرىم جەردە بولعان. ىشىندە 50 جۇمىسشىسى بار ۆاحتالىق اۆتوبۋس اۋدارىلىپ كەتكەن.
وقيعا سالدارىن جويۋعا قۇتقارۋشىلار، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى جانە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جۇمىلدىرىلدى. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبىر بولىگى قاراعاندى قالاسىنىڭ مەديتسينالىق مەكەمەلەرىنە، سونداي-اق بوتاقارا كەنتىندەگى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. جاعداي توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باقىلاۋىندا.