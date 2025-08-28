قارا ورىك نەلىكتەن تاپتىرماس جەمىس ەكەنى ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - قارا ورىك (چەرنوسليۆ) جۇرەككە، سۇيەككە جانە يممۋنيتەتكە پايدالى، سونىمەن قاتار سالماقتى باقىلاۋعا كومەكتەسەدى.
بۇل تۋرالى Championat.com-عا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
قولدانىلۋ تاريحى مەن مادەنيەتى
قارا ورىك ادامزاتقا 2000 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى بەلگىلى. ەجەلگى ريم مەن مىسىردا بۇل كەپتىرىلگەن جەمىستى تەك دامدىلىگى ءۇشىن عانا ەمەس، شيپالىق قاسيەتتەرى ءۇشىن دە جوعارى باعالاعان. ورتا عاسىرلاردا ول اسقورىتۋ ماسەلەلەرىنە قارسى جانە جۇمساق تىنىشتاندىرعىش رەتىندە قولدانىلدى. بۇگىندە قارا ورىك الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندە - كاليفورنيادان يرانعا دەيىن وسىرىلەدى. مۇندا ارنايى سۇرىپتار كەپتىرىلىپ، پايدالى زاتتاردىڭ بارىنشا ساقتالۋىنا جاعداي جاسالادى.
قۇرامى
قارا ورىك - جاڭا ورىكتىڭ ناعىز دارۋمەن مەن مينەرال قويماسى. كەپتىرۋ كەزىندە جەمىس سۋىن جوعالتقانىمەن، نەگىزگى دارۋمەندەر مەن مينەرالدار ساقتالىپ، كەيبىرى ءتىپتى اناعۇرلىم شوعىرلانادى.
ونىڭ قۇرامىندا:
دارۋمەندەر: ا (بەتا-كاروتين)، ك، س، ۆ توبى (اسىرەسە ۆ6) - يممۋنيتەتتى، كورۋدى جانە جۇيكە جۇيەسىن قولدايدى؛
مينەرالدار: كالي (جۇرەككە پايدالى، قان قىسىمىن رەتتەيدى)، تەمىر (قانعا قاجەت)، ماگني (جۇيكە جۇيەسىنە اسەر ەتەدى)، فوسفور مەن كالتسي (سۇيەك بەرىكتىگى ءۇشىن ماڭىزدى)؛
انتيوكسيدانتتار: پوليفەنولدار مەن فلاۆونويدتار - جاسۋشالاردى قارتايۋدان جانە قابىنۋدان قورعايدى؛
تالشىقتار: 100 گ ونىمدە شامامەن 7 گ - اسقورىتۋدى جاقسارتۋعا كومەكتەسەدى؛
پرەبيوتيكتەر: ىشەك ميكروفلوراسىن قورەكتەندىرىپ، يممۋنيتەتكە جانە زات الماسۋعا وڭ اسەر ەتەدى.
قارا ورىكتىڭ پايداسى
اسقورىتۋدى جاقسارتۋ
قۇرامىنداعى سوربيتول مەن تالشىقتار ىشەك جۇمىسىن جۇمساق تۇردە بەلسەندىرەدى. كۇنىنە 3-4 دانا قارا ورىك قابىلداۋ ىشەك قوزعالىسىن رەتتەۋگە كومەكتەسەدى. زەرتتەۋلەرگە سايكەس، ول كەيبىر دارىلەرگە قاراعاندا تيىمدىرەك.
جۇرەك پەن قان تامىرىن قورعاۋ
كالي مەن ماگني جۇرەك بۇلشىقەتىن نىعايتىپ، قان قىسىمىن قالىپقا كەلتىرەدى جانە «جامان» حولەستەريندى تومەندەتەدى. انتيوكسيدانتتار تامىرداعى قابىنۋدى ازايتىپ، اتەروسكلەروز قاۋپىن تومەندەتەدى.
سۇيەك ساۋلىعى جانە وستەوپوروزدىڭ الدىن الۋ
قارا ورىكتى جۇيەلى تۇتىنۋ سۇيەك تىعىزدىعىن ساقتاۋعا، قۇرىلىمى مەن بەرىكتىگىن جاقسارتۋعا ىقپال ەتەدى (اسىرەسە 50 جاستان اسقان ايەلدەر مەن ەرلەرگە).
يممۋنيتەتتى نىعايتۋ
س دارۋمەنى مەن انتيوكسيدانتتار اعزانى ۆيرۋستار مەن باكتەريالارعا ءتوزىمدى ەتەدى. ال پرەبيوتيكتەر ىشەك ميكروبيومىن جاقسارتىپ، قورعانىش قابىلەتىن كۇشەيتەدى.
سالماقتى باقىلاۋ
گليكەميالىق يندەكسى تومەن (شامامەن 29)، تابەتتى باسىپ، تاتتىگە دەگەن قۇمارلىقتى ازايتادى جانە قانداعى قانت دەڭگەيىن تۇراقتاندىرادى.
تەرى ساۋلىعىن جاقسارتۋ
قارا ورىك قۇرامىنداعى دارۋمەندەر مەن انتيوكسيدانتتار ىلعالداندىرۋشى، جۇمسارتۋشى ءارى جاسارتۋشى اسەر بەرەدى. سوندىقتان ول كوسمەتيكادا دا كەڭىنەن قولدانىلادى.
بۇعان دەيىن شاش بوياۋى قاتەرلى ىسىك تۋدىرا ما دەگەن ساۋالعا جاۋاپ ىزدەپ كوردىك. سونىمەن قاتار ىستىق اۋا رايىنىڭ كەرى اسەرى تۋرالى جازعانبىز.