ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:40, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    قار مەن بوران: 11 وبلىس جولدارىندا قوزعالىس قيىنداۋى مۇمكىن

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 9- اقپاندا اقمولا، سولتۇستىك قازاقستان، باتىس قازاقستان، اتىراۋ، اقتوبە، قىزىلوردا، ۇلىتاۋ، اباي، قاراعاندى، پاۆلودار جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار مەن بوران بولۋى ىقتيمال.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    بۇل تۋرالى ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنەن حابارلادى.

    - وسىعان بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايى نازارعا الۋلارىڭىزدى سۇرايمىز. 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن رەسپۋبليكا جولدارىنداعى جاعدايى تۋرالى مالىمەتتەردى جاريالاعان ەدىك.

