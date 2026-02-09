10:40, 09 - اقپان 2026 | GMT +5
قار مەن بوران: 11 وبلىس جولدارىندا قوزعالىس قيىنداۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 9- اقپاندا اقمولا، سولتۇستىك قازاقستان، باتىس قازاقستان، اتىراۋ، اقتوبە، قىزىلوردا، ۇلىتاۋ، اباي، قاراعاندى، پاۆلودار جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار مەن بوران بولۋى ىقتيمال.
بۇل تۋرالى ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنەن حابارلادى.
- وسىعان بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايى نازارعا الۋلارىڭىزدى سۇرايمىز. 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن رەسپۋبليكا جولدارىنداعى جاعدايى تۋرالى مالىمەتتەردى جاريالاعان ەدىك.