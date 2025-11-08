قار، كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن: ءبىرقاتار وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 8-قاراشادا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنا سايكەس، قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە قار جاۋادى، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە دە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىك بولىگىندە وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. قاراعاندىدا 8-قاراشادا كۇندىز جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
استانادا 8-قاراشادا كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. ورالدا 8-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. جەل باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) ءجۇرىپ، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. پاۆلوداردا 8-قاراشادا كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. شىمكەنت جانە تۇركىستان قالالارىندا 8-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 25 م/س دەيىن جەتەدى. پەتروپاۆلدا 8-قاراشادا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قامتيدى. تارازدا 8-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، الكول كولدەرى اۋدانىنداعى ەكپىنى - 15-20 م/س.
قوستاناي وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. تۇندە جانە كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. قوستانايدا 8-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- شىعىستان، وڭتۇستىكتەن سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى. وسكەمەندە 8-قاراشادا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان، وڭتۇستىكتەن جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-18 م/س.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. سەمەيدە 8-قاراشادا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
اقمولا وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، وبلىستىڭ شىعىسىندا كەي ۋاقىتتاردا 23 م/س دەيىن جەتەدى. كوكشەتاۋدا 8-قاراشادا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
اۋا رايىنا بايلانىستى ءتورت وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.