    22:24, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قار جاۋىپ، كۇن سۋىتادى: قازاقستاندا اۋا رايى كۇرت قۇبىلادى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 14، 15، 16-ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Күн суытады
    Фото: Каzinform

    الداعى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە بۇلتتى بولىپ، جاۋىن-شاشىن جاۋادى. سولتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، جاڭبىردىڭ ارتى قارعا ۇلاسىپ، كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن.

    ءۇش كۇن بويى باتىستا، 16-ساۋىردە وڭتۇستىكتە، 15-16-ساۋىردە سولتۇستىكتە، ورتالىقتا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جاۋىپ، جەل سوعادى. 14-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى شىعىستا دا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانىپ وتىر.

    قازاقستان بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى.

    اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:

    باتىستا تۇندە 2+10+گرادۋس، كۇندىز 10+15+گرادۋس؛

    سولتۇستىكتە تۇندە 2-8-گرادۋس، كۇندىز 0+7+ گرادۋس؛

    وڭتۇستىكتە تۇندە 3+13+گرادۋس، كۇندىز 8+18+ گرادۋس.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
