22:24, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
قار جاۋىپ، كۇن سۋىتادى: قازاقستاندا اۋا رايى كۇرت قۇبىلادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 14، 15، 16-ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە بۇلتتى بولىپ، جاۋىن-شاشىن جاۋادى. سولتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، جاڭبىردىڭ ارتى قارعا ۇلاسىپ، كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن.
ءۇش كۇن بويى باتىستا، 16-ساۋىردە وڭتۇستىكتە، 15-16-ساۋىردە سولتۇستىكتە، ورتالىقتا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جاۋىپ، جەل سوعادى. 14-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى شىعىستا دا قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانىپ وتىر.
قازاقستان بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى.
اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:
باتىستا تۇندە 2+10+گرادۋس، كۇندىز 10+15+گرادۋس؛
سولتۇستىكتە تۇندە 2-8-گرادۋس، كۇندىز 0+7+ گرادۋس؛
وڭتۇستىكتە تۇندە 3+13+گرادۋس، كۇندىز 8+18+ گرادۋس.