قار باسۋ قاۋپى بار ۋچاسكەلەردە 70 مىڭ اعاش قالقان ورناتىلدى - قازاۆتوجول
استانا. KAZINFORM - قىس مەزگىلىندە كولىك قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 70 مىڭ توننا تەحنيكالىق تۇز، 113 مىڭ تەكشە مەتر قۇم، 170 مىڭ تەكشە مەتر قيىرشىق تاس قالدىعى جانە 1,3 مىڭ توننا حيميالىق رەاگەنت ازىرلەندى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونداي-اق، 29 جاڭا انگار، قۇم ساقتايتىن 60 شاتىر جانە 24 مودۋلدىك عيمارات سالىندى.
«قار باسۋ قاۋپى بار 2200 شاقىرىم ۋچاسكە انىقتالدى. وسى ۋچاسكەلەردە تاۋەكەلدەردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا 70 مىڭ ۋاقىتشا اعاش قالقاندار ورناتىلىپ، قار قورشاۋلارى جاسالدى»، - دەدى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار ورتالىعى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا.
سونىمەن قاتار، جول پايدالانۋشىلارعا تاۋلىك بويى 1403 بايلانىس ورتالىعى قىزمەت كورسەتەدى. 1403 كە حابارلاسىپ، رەسپۋبليكالىق اۆتوجولداردىڭ جاعدايى تۋرالى كەز كەلگەن اقپاراتتى الۋعا بولادى. قىس مەزگىلىندە جول جاعدايى تۋرالى وزەكتى اقپاراتتى ياندەكس كارتا، 2 گيس جانە Indrive قوسىمشاسى ارقىلى بىلۋگە بولادى.
- كولىك اعىنىن جەدەل باسقارۋ ماقساتىندا قارقىندى قوزعالىسقا يە اۆتوماگيسترالداردا اۋا رايىنىڭ قولايسىز جاعدايلارىندا جىلدامدىق رەجيمىنىڭ وزگەرۋى تۋرالى جۇرگىزۋشىلەردى حاباردار ەتۋ ءۇشىن 72 دانا اينىمالى اقپاراتتىق تابلو مەن بەلگىلەر ورناتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن بقو- دا جۇرگىزۋشىلەر اينالما جولمەن ءجۇرۋ قيىنعا اينالعانىن ايتىپ شاعىمدانعانى تۋرالى جازدىق.