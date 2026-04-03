قۋاندىق بيشىمبايەۆ ءىسى - باقىتجان بايجانوۆ ءوزىن اقتاۋدى سۇرادى
استانا. KAZINFORM - سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس بويىنشا سوتتالعان باقىتجان بايجانوۆ ءوزىن تولىق اقتاۋدى سۇرادى.
سوت جۇيەسىنىڭ كاسساتسيالىق سوتتار دەپارتامەنتى باقىتجان بايجانوۆتىڭ مۇددەسىندەگى ادۆوكات سەكەروۆ پەن قورعاۋشى كۇلدەيەۆادان كاسساتسيالىق شاعىم تۇسكەنىن حابارلادى.
ادۆوكات سەكەروۆ ءبىرىنشى ساتىداعى سوت ۇكىمى مەن اپەللياتسيالىق شەشىمنىڭ كۇشىن جويىپ، بايجانوۆتى تولىق اقتاۋدى سۇراپ وتىر. ونىڭ پىكىرىنشە، سوتتالۋشىنىڭ ارەكەتىندە قىلمىس قۇرام جوق. ال قورعاۋشى كۇلدەيەۆا اقتاۋدى تالاپ ەتپەيدى، ءبىراق جازانى جەڭىلدەتۋدى سۇرادى.
«كاسساتسيالىق شاعىمدا ادۆوكات ا. ج. سەكەروۆ استانانىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ 2024-جىلعى 13-مامىرداعى ۇكىمى مەن استانا قالالىق سوتىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ 2024-جىلعى 26-ماۋسىمداعى قاۋلىسىنىڭ كۇشىن جويۋدى جانە سوتتالعان ب. ا. بايجانوۆتى ق ر ق ك- ءنىڭ 432-بابىندا («قىلمىستى جاسىرىپ قالۋ») كوزدەلگەن قىلمىس قۇرامى بولماۋىنا بايلانىستى اقتاۋدى سۇرايدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
قازىر ءىس كاسساتسيالىق سوت وندىرىسىندە. سوت وتىرىسى 2026-جىلعى 14-مامىرعا بەلگىلەنگەن.
ايتا كەتەيىك - باقىتجان بايجانوۆ بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ تۋىسى. ول سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىسى بويىنشا قىلمىستى جاسىرىپ قالعانى ءۇشىن سوتتالعان بولاتىن.
2024-جىلعى 13-مامىردا استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى ونى ق ك- ءنىڭ 432-بابى بويىنشا كىنالى دەپ تانىپ، 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.