23:12, 17 - اقپان 2026 | GMT +5
قانات يسلام جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى دوپينگ داۋىنا پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - كاسىپقوي بوكسشى قانات يسلام جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى دوپينگ داۋىنا پىكىر ءبىلدىردى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
«... جانىبەكتىڭ قاسىندا جىرعاتقان مامان جوق. ونداي جاعداي مەندە دە بولدى... ءبىز قىتاي قۇراماسىندا جۇرگەندە كۇنىنە ءبىر ساعات ارناۋلى ساباق وتەتىن. ءتىپتى تىزەگە جاعاتىن مايدىڭ قۇرامىنا دەيىن تەكسەرىپ، مىناۋ بولادى، مىناۋ بولمايدى دەپ ناقتى كورسەتتى»، - دەدى سپورتشى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ كومانداسى دوپينگ داۋىنا قاتىستى بىرنەشە مارتە جاۋاپ بەردى. ولار تازا ەكەنىن، تاماق تا، دارۋمەن دە باياعى قالپىندا ەكەنىن مالىمدەدى.