قانات يسلام شارشى الاڭعا قايتا ورالادى
استانا. KAZINFORM - ەكى دۇركىن قىتاي چەمپيونى، بەيجىڭ وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى قانات يسلام (29-1-0، 22 ك و) كوپ ۋاقىتتىق ۇزىلىستەن كەيىن شارشى الاڭعا قايتا ورالماقشى.
قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى Ali Akhmedov Promotions پروموۋتەرلىك كومپانياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتەتىن كاسىپقوي بوكس كەشىندە كەزەكتى جەكپە-جەگىن وتكىزبەك.
ازىرگە قاناتتىڭ قارسىلاسى كىم ەكەنى ءالى بەلگىسىز.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قانات يسلام 29 جەكپە-جەك وتكىزىپ، ونىڭ 28-ىندە جەڭىسكە جەتىپ، بىرەۋىندە عانا جەڭىلگەن.
وتانداسىمىز سوڭعى جەكپە-جەگىن 2022 -جىلى 7-قازان ارگەنتينالىق حاۆەر فرانسيسكو ماسيەلگە قارسى وتكىزىپ، تورەشىلەر شەشىمىمەن جەڭىسكە جەتكەن بولاتىن.
Ali Akhmedov Promotions Fight Night كاسىپقوي بوكس كەشى 27-جەلتوقسان كۇنى الماتىداعى «بالۋان شولاق» سپورت كەشەنىندە وتەدى. باستى جەكپە-جەكتە قازاقستاندىق ءالي احمەدوۆ (24-2-0، 17 ك و) گانالىق دەلالي ميلەدزيمەن (29-1-1، 22 ك و) قولعاپ تۇيىستىرەدى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى