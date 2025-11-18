ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قانات يسلام شارشى الاڭعا قايتا ورالادى

    استانا. KAZINFORM - ەكى دۇركىن قىتاي چەمپيونى، بەيجىڭ وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى قانات يسلام (29-1-0، 22 ك و) كوپ ۋاقىتتىق ۇزىلىستەن كەيىن شارشى الاڭعا قايتا ورالماقشى.

    Қанат Ислам шаршы алаңға қайта оралады
    فوتو: instagram.com

    قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى Ali Akhmedov Promotions پروموۋتەرلىك كومپانياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتەتىن كاسىپقوي بوكس كەشىندە كەزەكتى جەكپە-جەگىن وتكىزبەك.

    ازىرگە قاناتتىڭ قارسىلاسى كىم ەكەنى ءالى بەلگىسىز.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قانات يسلام 29 جەكپە-جەك وتكىزىپ، ونىڭ 28-ىندە جەڭىسكە جەتىپ، بىرەۋىندە عانا جەڭىلگەن.

    وتانداسىمىز سوڭعى جەكپە-جەگىن 2022 -جىلى 7-قازان ارگەنتينالىق حاۆەر فرانسيسكو ماسيەلگە قارسى وتكىزىپ، تورەشىلەر شەشىمىمەن جەڭىسكە جەتكەن بولاتىن.

    Ali Akhmedov Promotions Fight Night كاسىپقوي بوكس كەشى 27-جەلتوقسان كۇنى الماتىداعى «بالۋان شولاق» سپورت كەشەنىندە وتەدى. باستى جەكپە-جەكتە قازاقستاندىق ءالي احمەدوۆ (24-2-0، 17 ك و) گانالىق دەلالي ميلەدزيمەن (29-1-1، 22 ك و) قولعاپ تۇيىستىرەدى.

    اۆتور

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
