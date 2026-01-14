قانات بوزىمبايەۆ «اۋىل اماناتى» بويىنشا جەڭىل نەسيەنى جەدەلدەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ مينيسترلىكتەردىڭ، وبلىس اكىمدىكتەرىنىڭ جانە «Amanat» پارتياسىنىڭ قاتىسۋىمەن وڭىرلىك دامۋ جونىندەگى جوبا كەڭسەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
وتىرىستا «اۋىل اماناتى» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا اتقارىلعان جۇمىستار تۋرالى، سونداي-اق بىلتىر قاراشا ايىندا وتكەن اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسى بەرگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋ بارىسى جونىندە ەسەپ تىڭدالدى.
2025 -جىلدان باستاپ «اۋىل اماناتى» جوباسى جاڭا قاعيداتتار نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلۋدا. قارجىلاندىرۋ وڭىرلەردىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ جانە ارتىق بيۋروكراتيالىق راسىمدەرسىز بولىنۋدە. نەگىزگى نازار كووپەراتسيانى دامىتۋ مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وڭدەۋگە اۋدارىلعان.
- 2025 -جىلى جوباعا وبلىس اكىمدىكتەرىنە 50 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. 2026 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە جوبانى جالعاستىرۋعا 100 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان، ونىڭ شامامەن 60 ميلليارد تەڭگەسى 600-گە جۋىق كووپەراتيۆتى قولداۋعا باعىتتالماق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وتىرىستا اقمولا وبلىسىنىڭ ەرەيمەنتاۋ اۋدانىندا ەت كلاستەرىن قۇرۋ جوباسىن ىسكە قوسۋ پەرسپەكتيۆالارىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. جوبا ءوڭىر ءۇشىن ماڭىزدى مانگە يە. وسىعان بايلانىستى قانات بوزىمبايەۆ مەملەكەتتىك قولداۋ باعدارلامالارىن ەسكەرە وتىرىپ، جوبانىڭ ەكونوميكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق پارامەترلەرىن قوسىمشا پىسىقتاۋدى تاپسىردى.
- كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنە الەۋمەتتىك- كاسىپكەرلىك كورپوراتسيالاردىڭ قىزمەتىن قايتا پىشىمدەۋ جونىندە ۇسىنىستار دايىنداۋدى، سونداي-اق «اۋىل كاسىپكەرلىگى ينفراقۇرىلىمى» باعىتىن وڭىرلىك ستاندارتتار جۇيەسىنە ەنگىزۋدى تاپسىردى، - دەپ حابارلادى ۇكىمەتتەن.
«دامۋ» كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ قورى» ا ق-مەن بىرلەسىپ، «اۋىل اماناتى» جوباسى اياسىندا كەپىلدىك بەرۋ تەتىكتەرىن ازىرلەۋ جانە ءتيىستى نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ مىندەتتەلدى.
وبلىس اكىمدىكتەرىنە ەكى اپتا مەرزىمدە «Amanat Nesie» اقپاراتتىق جۇيەسىنە بارلىق وڭىرلەردىڭ تولىق قوسىلۋىن قامتاماسىز ەتىپ، اۋىل تۇرعىندارىنا «اۋىل اماناتى» باعدارلاماسى بويىنشا جەڭىلدىكتى نەسيەلەر بەرۋدى ۇيىمداستىرۋ تاپسىرىلدى.
بۇعان دەيىن قانات بوزىمبايەۆ اباي وبلىسىنداعى الەۋمەتتىك جانە مادەني نىسانداردىڭ قۇرىلىسىن تەكسەردى.