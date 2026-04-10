قان دونورلارىنا اقشالاي وتەماقى كولەمى ۇلعايتىلا ما
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ قان دونورلارىنا اقشالاي وتەماقىنى 0,25 ا ە ك- تەن 1-1,25 ا ە ك- كە دەيىن ۇلعايتۋ جانە قۇرمەتتى دونور مارتەبەسىن قالپىنا كەلتىرۋ ۇسىنىسىن جاۋاپ بەردى.
- 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە تمككك اياسىندا قان دونورلارىنا 0,25 ا ە ك مولشەرىندە اقشالاي وتەماقىعا 809,8 ميلليون تەڭگە (2026 -جىلى - 257,8 ميلليون تەڭگە، 2027 -جىلى - 274,2 ميلليون تەڭگە، 2028-جىل - 277,8 ميلليون تەڭگە) سوماسىندا شىعىس كوزدەلگەن. قان دونورلارىنا اقشالاي وتەماقى مولشەرىن ۇلعايتۋ جانە قۇرمەتتى دونور مارتەبەسىن قالپىنا كەلتىرۋ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قوسىمشا شىعىستار ءبولۋدى تالاپ ەتەدى، - دەدى مينيستر دەپۋتاتتىق ساۋالعا بەرگەن جاۋابىندا.
ونىڭ مالىمەتىنشە، «حالىق دەنساۋلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى تۋرالى» كودەكسكە سايكەس وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ جەرگىلىكتى وكىلدى ورگاندارى دونورلارعا قوسىمشا كوتەرمەلەۋ بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايدى. سونداي-اق وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارى قان مەن ونىڭ كومپونەنتتەرىنىڭ ەرىكتى وتەۋسىز دونورلىعىن دامىتۋ جونىندەگى شارالاردى ىسكە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
- سونىمەن بىرگە، رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردىڭ شىعىستارىن وڭتايلاندىرۋ جانە ولارعا باسىمدىق بەرۋ ماقساتىندا 2028 -جىلعى 31 - جەلتوقسانعا دەيىن رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردىڭ شىعىستارىن جوسپارلاۋ كەزىندە الەۋمەتتىك سالاداعى جاڭا باستامالارعا بيۋدجەت قاراجاتىن بولۋگە موراتوري ەنگىزىلگەندىگىن اتاپ وتەمىز. وسىعان بايلانىستى، مينيسترلىك د س م-گە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ قان دونورلارىن كوتەرمەلەۋدىڭ ماتەريالدىق ەمەس شارالارىن ۇسىنۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىندى. باياندالعاننىڭ نەگىزىندە، قان دونورلىعىن دامىتۋ جونىندەگى دەپۋتاتتاردىڭ ۇسىنىستارى د س م-ءنىڭ مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ قاراۋىن تالاپ ەتەدى،- دەدى ءمادي تاكيەۆ.
بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى 2028-جىلعا دەيىن قان دونورلىعىن دامىتۋ جونىندەگى ءىس- شارالار جوسپارىن ازىرلەپ جاتقانىن جازعان ەدىك.