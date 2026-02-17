ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:59, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننان ۇشىپ كەتتى – ب ا ق

    استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەلدەن ۇشىپ كەتتى. بۇل تۋرالى «ءوڭىر» تەلەارناسىنىڭ ديرەكتورى وتكۋربەك راحمانوۆ مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى kaktus.media.

    ا
    Фото: gov.kg

    ونىڭ ايتۋىنشا، قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننان ۋاقىتشا ۇشىپ كەتكەن. دەسە دە ۋاقىتى مەن سەبەبى كورسەتىلمەگەن.

    ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان.

    قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەۋروپادا ەمدەلىپ جاتقانى دا ايتىلدى.

    كەيىنىرەك سادىر جاپاروۆ قامشىبەك تاشيەۆ قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جەكە كەزدەسكەنىن مالىمدەدى.

