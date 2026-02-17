قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننان ۇشىپ كەتتى – ب ا ق
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەلدەن ۇشىپ كەتتى. بۇل تۋرالى «ءوڭىر» تەلەارناسىنىڭ ديرەكتورى وتكۋربەك راحمانوۆ مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى kaktus.media.
ونىڭ ايتۋىنشا، قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننان ۋاقىتشا ۇشىپ كەتكەن. دەسە دە ۋاقىتى مەن سەبەبى كورسەتىلمەگەن.
ەسكە سالايىق، 10-اقپاندا قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلعانى حابارلاندى. قامشىبەك تاشيەۆ قىرعىزستاننىڭ مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنە 2020-جىلعى 16-قازاندا تاعايىندالعان.
قىرعىزستان م ۇ ق ك- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قامشىبەك تاشيەۆ ەۋروپادا ەمدەلىپ جاتقانى دا ايتىلدى.
كەيىنىرەك سادىر جاپاروۆ قامشىبەك تاشيەۆ قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جەكە كەزدەسكەنىن مالىمدەدى.