ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:30, 10 - اقپان 2026 | GMT +5

    كامچىبەك تاشيەۆ بارلىق قىزمەتىنەن بوساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - كامچىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

    ا
    Фото: gov.kg

    بۇل تۋرالى قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى حابارلادى.

    - مەن بۇل شەشىمدى ەڭ الدىمەن مەملەكەتىمىزدىڭ مۇددەسى ءۇشىن، قوعامداعى، سونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى ءبولىنۋدىڭ الدىن الۋ جانە كەرىسىنشە - بىرلىكتى نىعايتۋ ماقساتىندا قابىلدادىم، - دەپ مالىمدەدى پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ كامچىبەك تاشيەۆتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىنە قاتىستى تۇسىنىك بەرىپ.

    جۋمگالبەك شابدانبەكوۆ ۇ ق م ك ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى. ونىڭ كانديداتۋراسى قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى جوگوركۋ كەنەشىنە ۇ ق م ك ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىنداۋعا بەكىتۋ ءۇشىن ۇسىنىلىپ وتىر.

    كابار اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇ ق م ك باسشىسىنىڭ اۋىسۋىنان كەيىن ءتوراعانىڭ ءۇش ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.

    قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ءتيىستى جارلىقپەن كەلەسى تۇلعالار قىزمەتىنەن بوساتىلدى:

    * قۋرۆانبەك اۆازوۆ – ۇ ق م ك ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى؛

    * دانيەل رىساليەۆ – ۇ ق م ك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - كيبەرقاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى؛

    * ەليزار سمانوۆ – ۇ ق م ك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - لاڭكەستىككە قارسى ورتالىقتىڭ ديرەكتورى.

    بۇعان دەيىن قىرعىزستان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى كامچىبەك تاشيەۆ سىبايلاس جەمقورلىقپەن كۇرەستىڭ جەكە ومىرىنە دە اسەر ەتكەنىن ايتقان بولاتىن.

    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
