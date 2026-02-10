كامچىبەك تاشيەۆ بارلىق قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - كامچىبەك تاشيەۆ قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءارى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
بۇل تۋرالى قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى حابارلادى.
- مەن بۇل شەشىمدى ەڭ الدىمەن مەملەكەتىمىزدىڭ مۇددەسى ءۇشىن، قوعامداعى، سونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى ءبولىنۋدىڭ الدىن الۋ جانە كەرىسىنشە - بىرلىكتى نىعايتۋ ماقساتىندا قابىلدادىم، - دەپ مالىمدەدى پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ كامچىبەك تاشيەۆتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىنە قاتىستى تۇسىنىك بەرىپ.
جۋمگالبەك شابدانبەكوۆ ۇ ق م ك ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى. ونىڭ كانديداتۋراسى قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى جوگوركۋ كەنەشىنە ۇ ق م ك ءتوراعاسى قىزمەتىنە تاعايىنداۋعا بەكىتۋ ءۇشىن ۇسىنىلىپ وتىر.
كابار اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇ ق م ك باسشىسىنىڭ اۋىسۋىنان كەيىن ءتوراعانىڭ ءۇش ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ءتيىستى جارلىقپەن كەلەسى تۇلعالار قىزمەتىنەن بوساتىلدى:
* قۋرۆانبەك اۆازوۆ – ۇ ق م ك ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى؛
* دانيەل رىساليەۆ – ۇ ق م ك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - كيبەرقاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى؛
* ەليزار سمانوۆ – ۇ ق م ك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - لاڭكەستىككە قارسى ورتالىقتىڭ ديرەكتورى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى كامچىبەك تاشيەۆ سىبايلاس جەمقورلىقپەن كۇرەستىڭ جەكە ومىرىنە دە اسەر ەتكەنىن ايتقان بولاتىن.