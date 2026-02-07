08:45, 07 - اقپان 2026 | GMT +5
قاجىمۇقاننىڭ اۋىلىندا تاعى ءبىر الىپ بالا دۇنيەگە كەلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا سالماعى 6015 گرامم، ال بويى 63 س م بولاتىن الىپ ءسابي ومىرگە كەلدى.
دارىگەرلەر كەڭەسىنىڭ شەشىمى بويىنشا انا كەسار تىلىگى ارقىلى بوسانعان.
- ورداباسى اۋدانىنداعى كوپبەيىندى اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحانادا 4 -اقپان كۇنى الىپ ءسابي دۇنيەگە كەلدى. اناسى 4-جۇكتىلىگى كەزىندە پرەكلامسيا دياگنوزىمەن ءبىزدىڭ باقىلاۋىمىزدا بولدى. جوسپارلى وتا ءساتتى ءوتتى. بۇگىندە انا مەن بالانىڭ جاعدايى قاناعاتتانارلىق دەڭگەيدە جانە دارىگەرلەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا، - دەدى پەرزەنتحانانىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى بالجان سۇلتانوۆا.
ەسكە سالا كەتسەك، 2023 -جىلى دا اتالعان اۋداندا الىپ بالا دۇنيەگە كەلگەن. كوكارال ەلدىمەكەنىندە بەس بالاسى بار تۇرعىن سالماعى 5120 گر، ال بويى 58 س م ءسابيدى ومىرگە اكەلگەن.