ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:45, 07 - اقپان 2026 | GMT +5

    قاجىمۇقاننىڭ اۋىلىندا تاعى ءبىر الىپ بالا دۇنيەگە كەلدى

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا سالماعى 6015 گرامم، ال بويى 63 س م بولاتىن الىپ ءسابي ومىرگە كەلدى.

    Астанада Тәуелсіздік мерекесі күні 18 сәби дүниеге келдi
    Фото: Астана әкімдігі

    دارىگەرلەر كەڭەسىنىڭ شەشىمى بويىنشا انا كەسار تىلىگى ارقىلى بوسانعان.

    - ورداباسى اۋدانىنداعى كوپبەيىندى اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحانادا 4 -اقپان كۇنى الىپ ءسابي دۇنيەگە كەلدى. اناسى 4-جۇكتىلىگى كەزىندە پرەكلامسيا دياگنوزىمەن ءبىزدىڭ باقىلاۋىمىزدا بولدى. جوسپارلى وتا ءساتتى ءوتتى. بۇگىندە انا مەن بالانىڭ جاعدايى قاناعاتتانارلىق دەڭگەيدە جانە دارىگەرلەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا، - دەدى پەرزەنتحانانىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى بالجان سۇلتانوۆا.

    ەسكە سالا كەتسەك، 2023 -جىلى دا اتالعان اۋداندا الىپ بالا دۇنيەگە كەلگەن. كوكارال ەلدىمەكەنىندە بەس بالاسى بار تۇرعىن سالماعى 5120 گر، ال بويى 58 س م ءسابيدى ومىرگە اكەلگەن.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار