نيگەريادا جول-كولىك اپاتىنان 30 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - نيگەريانىڭ سولتۇستىگىندەگى كانو شتاتىندا جۇك كولىگىنىڭ اپاتقا ۇشىراۋى سالدارىنان كەمىندە 30 ادام كوز جۇمدى، دەپ حابارلايدى Daily Post Nigeria.
جەرگىلىكتى ب ا ق مالىمەتىنشە، اپات جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ گەزاۆا جەرگىلىكتى باسقارۋ ايماعىنداعى كۆانار باردە اۋدانىندا بولعان.
گۋدجۋنگۋ قالاسىنا باعىت العان تىركەمە (ترەيلەر) شامادان تىس جىلدامدىقتىڭ سالدارىنان جول-كولىك وقيعاسىنا ۇشىراعان دەگەن بولجام بار.
قازا تاپقانداردان بولەك، كوپتەگەن جولاۋشى اۋىر جاراقات العان. زارداپ شەككەندەر مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن شتاتتاعى اۋرۋحانالارعا جەتكىزىلدى.
كانو شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى اببا كابير يۋسۋف امان قالعاندارعا دەرەۋ مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋدى تاپسىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر وزبەكستاندا 2100 دەن استام ادام جول اپاتىنان قازا تاپتى.