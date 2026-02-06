نەيروچيپتەرى بار كوگەرشىندەر: قۇستار قالاي ۇشاتىن درونعا اينالادى
استانا. KAZINFORM - رەسەيلىك Neiry ستارتاپى كوگەرشىندەردى الىس قاشىقتىقتاعى بارلاۋ مەن باقىلاۋعا ارنالعان كامەرالارمەن جابدىقتالعان شاعىن دروندارعا اينالدىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform BILD باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
كومپانيا العاشقى سىناق رەيستەرىن جاساپ ۇلگەردى. قۇستاردىڭ ميىنا نەيروچيپتەر يمپلانتاتسيالانادى، ولار ۇشۋ جولدارىن كورسەتەدى. ادام كوگەرشىندى باعىتتاۋ ءۇشىن جاي عانا جۇيكە يمپۋلستارىن جىبەرەدى. چيپ كابەل ارقىلى قۇستىڭ ارقاسىنداعى شاعىن ريۋكزاكقا قوسىلعان، وندا كونتروللەر، GPS جانە كۇن باتارەياسى ورنالاسقان. قۇستىڭ كەۋدەسىنە شاعىن كامەرا بەكىتىلگەن.
Neiry ءدىڭ نەگىزىن قالاۋشى الەكساندر پانوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كوگەرشىندەر «مەحانيكالىق دروندار اۋقىمى، سالماعى نەمەسە باسقا پارامەترلەرى بويىنشا شەكتەلگەن» قولدانبالارعا جارامدى. ولاردى ينفراقۇرىلىمدى قاداعالاۋدا، ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىندا، جەتۋ قيىن ايماقتاردا، ءتىپتى تىڭشىلىق ءۇشىن دە پايدالانۋ جوسپارلانعان.
كوگەرشىندەر 400 شاقىرىمعا دەيىن ۇشا الادى، ال كۇن باتارەياسى ونداعى باتارەيانى اۋىستىرۋ قاجەتتىلىگىن جويادى.
سونداي-اق الەكساندر پانوۆ بولاشاقتا جۇك تاسىمالداۋشى رەتىندە باسقا قۇستاردى دا قولدانۋعا بولاتىنىن ءتۇسىندىردى. اتاپ ايتقاندا، اۋىر جۇكتەر ءۇشىن قارعا، جاعالاۋدى باقىلاۋ ءۇشىن شاعالا جانە تەڭىزدە باقىلاۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن الباتروستار تاپتىرماس قۇرالعا اينالماق.
كومپانيانىڭ ينۆەستورلارى اراسىندا ۇلتتىق تەحنولوگيالىق باستاما بار، سونىمەن قاتار ستارتاپ ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جاساندى ينتەللەكت ينستيتۋتىمەن ىنتىماقتاسادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتايدىڭ گيبريدتى جۇك تاسيتىن درون ۇشاعى العاش رەت اۋەگە كوتەرىلگەنىن حابارلاعانبىز.