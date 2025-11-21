نيكول پاشينيان استانادا قازاقشا ءان تىڭداپ وتىرعان ۆيدەوسىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان استانادا تۇسىرىلگەن بەينەجازباسىن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.
ول ۆيدەودا قولىن جۇرەك فورماسىندا ءتۇيىستىرىپ، ريزاشىلىعىن بىلدىرەدى. روليكتىڭ فونىندا قازاقستاندىق BAYANSULU توبىنىڭ «Aua rai» ءانى شىرقالادى.
«قايىرلى تاڭ، كۇندەرىڭىز ءساتتى ءوتسىن! بارشاڭىزدى جاقسى كورەمىن AMKZ»، - دەپ جازدى پاشينيان.
بەينەجازبا جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ نازارىن اۋداردى. قازاقستاندىقتار پاشينيانعا «قوش كەلدىڭىز!» دەپ ىقىلاس بىلدىرسە، ارمياندىق جەلى قولدانۋشىلارى دا جىلى پىكىر قالدىرىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان رەسمي ساپارمەن استانا قالاسىنا كەلدى.
سونىمەن قاتار قازاقستاندىق بيدايدىڭ ساپاسى ارمەنيادا جوعارى باعالاناتىنىن جازعانبىز.
وعان قوسا، ورتالىق ازيا ەلدەرىنەن، سونىڭ ىشىندە قازاقستاننان شىعاتىن ەنەرگورەسۋرستار ارمەنيانىڭ وڭتۇستىك ايماعى ارقىلى وتەتىن TRIPP ترانزيتتىك جوباسى ارقىلى جەتكىزىلۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ارميان ساياساتتانۋشىسىمەن تالقىلاعان ەدى.