نيدەرلاندتا ديزەل وتىنىنىڭ باعاسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - نيدەرلاندتا ديزەل وتىنىنىڭ ورتاشا ۇسىنىلعان باعاسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتىپ، ءبىر كۇندە 10 ەۋروتسەنتكە قىمباتتاپ، ءليترى 2,79 ەۋرونى قۇرادى. بۇل تۋرالى بەلتا جازدى.
UnitedConsumers تۇتىنۋشىلار ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ديزەل باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى قازىر بەنزينگە قاراعاندا جوعارى. ساراپشىلار مۇنى ەۋرووداقتاعى ديزەل وتىنىنىڭ يمپورتقا تاۋەلدىلىگى بەنزينمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا جوعارى بولۋىمەن تۇسىندىرەدى.
باعانىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى شامامەن 50 جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى نارازىلىق اكسياسىن وتكىزدى. ولار ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى اۆتوماگيسترال بويىمەن شامامەن 20 ك م/ساع جىلدامدىقپەن ءجۇرىپ، بيلىك نازارىن ماسەلەگە اۋدارىپ، قولداۋ شارالارىن تالاپ ەتتى.
ناۋرىزدىڭ سوڭى مەن ءساۋىردىڭ باسىندا ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيالارى جانە ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسىنىڭ بۇزىلۋى اياسىندا ەۋروپادا جانارماي باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋى بايقالدى.
بۇعان دەيىن ەۋروپادا اۋە وتىنى باعاسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەنىن جازدىق.