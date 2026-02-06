ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:41, 06 - اقپان 2026 | GMT +5

    نيۋ-يوركتە تابىلعان ميكەلاندجەلونىڭ 500 جىلدىق ەسكيزى 23 ميلليون دوللارعا ساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - جۋىردا تابىلعان ميكەلاندجەلونىڭ ەسكيزى نيۋ- يوركتەگى Christie's دۇكەنىندە 23 ميلليون دوللارعا ساتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform BBC- گە سىلتەمە جاساپ.

    Рисунок стопы за $23 млн: работу Микеланджело продали с аукциона в США
    Фото: BBC

    باستاپقىدا اۋكسيون ءۇيىنىڭ ساراپشىلارى جۇمىس ەكى ميلليوننان اسپايدى دەپ كۇتكەن، ءبىراق تۇپكىلىكتى باعا كۇتكەننەن ون ەسەگە جۋىق اسىپ ءتۇستى.

    ەسكيز 500 جىل بۇرىن ۇلى يتاليالىق سۋرەتشى جانە ءمۇسىنشى جاساعان اياقتى بەينەلەيدى جانە Old Masters Paintings اۋكسيونىندا كورسەتىلدى.

    ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل سۋرەت - ۆاتيكانداعى سيكستين كاپەللاسىنىڭ توبەسىندە ميكەلاندجەلو دا بەينەلەنگەن پۇتقا تابىنۋشى پايعامبار ايەل ليۆيا ءسيبيلىنىڭ تابانىنىڭ نوبايى. اۋكسيون ءۇيى تۋىندىنىڭ يەسى سىزبانىڭ فوتوسۋرەتىن كريستيگە ونىڭ ەرەكشە قۇندىلىعىن بىلمەي جىبەرگەنىن اتاپ وتەدى.

    ول جاسىرىن قالعىسى كەلدى. ونىڭ ا ق ش- تىڭ تىنىق مۇحيتى جاعالاۋىندا تۇراتىنى جانە ەسكيزدى اجەسىنەن مۇراعا العانى عانا بەلگىلى. ءۇي يەسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل تۋىندى ونىڭ وتباسىندا ⅩⅤIII عاسىردىڭ اياعىنان باستاپ، اتا- بابالارى ەۋروپادا تۇرعان كەزدەن بەرى بولعان.

    كريستيدىڭ ەسكى شەبەرلەر ءبولىمىنىڭ باسشىسى ەندريۋ فلەتچەر بۇل تابۋدى ءوزىنىڭ مانسابىنداعى ماڭىزدى ساتتەردىڭ ءبىرى دەپ اتادى.

