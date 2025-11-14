ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:25, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    نوۆوروسسيسكىگە شابۋىل جاسالدى: قازاقستان مۇنايىن تاسىمالداۋ توقتاعان جوق

    استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى نوۆوروسسيسك پورتىنداعى «شەسحاريس» مۇناي تەرمينالىنداعى جاعدايعا تۇسىنىك بەردى.

    Энергетика министрлігі мұнай-газ жобаларында отандық қамтуды арттыруды көздейді
    فوتو: ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى

    ايتا كەتەيىك، نوۆوروسسييسكىدە درونداردىڭ شابۋىلى سالدارىنان «شەسحاريس» كەشەنىندەگى مۇناي بازاسى زاقىمدانعانى ءمالىم بولدى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا «اتىراۋ - سامارا» جانە «اقتاۋ - ماحاچكالا» باعىتتارى بويىنشا قازاقستاندىق مۇنايدى قابىلداۋ جانە تاسىمالداۋ شتاتتىق رەجيمدە، شەكتەۋسىز جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى اسەل سەرىكپايەۆا.

    وسى ورايدا ول مينيسترلىك «ترانسنەفت» كومپانياسىمەن تۇراقتى بايلانىستا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - بارلىق پروتسەسس ۆەدومستۆونىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا، - دەپ ناقتىلادى رەسمي وكىل.

    ەسكە سالساق، بيىل قىركۇيەك ايىندا نوۆوروسسيسكىدە دروندار شابۋىلىنان كاسپي قۇبىرى كونسورتسيۋمىنىڭ ەكى قىزمەتكەرى جارالاندى.

    اۆتور

    رۋسلان عابباسوۆ

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار