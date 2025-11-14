نوۆوروسسيسكىگە شابۋىل جاسالدى: قازاقستان مۇنايىن تاسىمالداۋ توقتاعان جوق
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى نوۆوروسسيسك پورتىنداعى «شەسحاريس» مۇناي تەرمينالىنداعى جاعدايعا تۇسىنىك بەردى.
ايتا كەتەيىك، نوۆوروسسييسكىدە درونداردىڭ شابۋىلى سالدارىنان «شەسحاريس» كەشەنىندەگى مۇناي بازاسى زاقىمدانعانى ءمالىم بولدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا «اتىراۋ - سامارا» جانە «اقتاۋ - ماحاچكالا» باعىتتارى بويىنشا قازاقستاندىق مۇنايدى قابىلداۋ جانە تاسىمالداۋ شتاتتىق رەجيمدە، شەكتەۋسىز جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى اسەل سەرىكپايەۆا.
وسى ورايدا ول مينيسترلىك «ترانسنەفت» كومپانياسىمەن تۇراقتى بايلانىستا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بارلىق پروتسەسس ۆەدومستۆونىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا، - دەپ ناقتىلادى رەسمي وكىل.
ەسكە سالساق، بيىل قىركۇيەك ايىندا نوۆوروسسيسكىدە دروندار شابۋىلىنان كاسپي قۇبىرى كونسورتسيۋمىنىڭ ەكى قىزمەتكەرى جارالاندى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ