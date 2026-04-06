نوسەر جاڭبىر، نايزاعاي: 6-ساۋىردە اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 6-ساۋىردە ەلدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە نوسەر جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي جارقىلدايدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا نايزاعاي، بۇرشاق، داۋىل بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان، باتىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
ورالدا نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا كەي ۋاقىتتاردا جاڭبىر، بۇرشاق جاۋادى، داۋىل تۇرادى. نايزاعاي جارقىلدايدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س. اقتاۋدا كەي ۋاقىتتاردا جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق، داۋىل بولادى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س.
جامبىل وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س. وبلىستىڭ ورتالىعىندا، سولتۇستىك-باتىسىندا، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تارازدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا شاڭدى داۋىل. سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. اتىراۋدا كۇندىز شاڭدى داۋىل بولادى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-18 م/س.
الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، كۇندىز تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س. الماتىدا كۇندىز نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز ەكپىنى 15 م/س. قونايەۆتا تۇندە نايزاعاي وينايدى. ىلە الاتاۋى (الماتى قالاسىنىڭ مەدەۋ جانە بوستاندىق اۋداندارىنىڭ تاۋلى ايماقتارى) بويىنشا كۇندىز نايزاعاي جارقىلدايدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كەي ۋاقىتتا ەكپىنى 15-20 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە نايزاعاي، داۋىل بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ ورتالىعىندا، وڭتۇستىگىندە كۇشى 15-20 م/س. وبلىستىڭ شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردادا كۇندىز نايزاعاي، داۋىل بولادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س. اقتوبەدە كۇندىز نايزاعاي جارقىلدايدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز ەكپىنى 15-18 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تالدىقورعاندا تۇندە نايزاعاي وينايدى، جوعارى ءورت قاۋىپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. كوكشەتاۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. پەتروپاۆلدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي، بۇرشاق، داۋىل بولادى. وبلىستىڭ تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س. جوعارى ءورت قاۋپى وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جانە تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا ساقتالادى. شىمكەنتتە كۇندىز نايزاعاي، داۋىل بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تۇركىستاندا نايزاعاي، داۋىل بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك باتىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15-20 م/س. 6 ساۋىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى بار. قاراعاندىدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا تۇمان بولادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا 15-20 م/س. قوستانايدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى بار.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك-باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
استانادا تۇندە تۇمان تۇسەدى.
ايتا كەتەيىك، اقمولا وبلىسىندا اپاتتى-قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.